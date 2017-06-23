Дилер Nissan отзывает в России больше восьми тысяч машин Infiniti

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Официальный представитель Infiniti на российском рынке "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" добровольно отзывает в РФ 8,27 тысячи автомобилей F35/FX45 и М35/М45 из-за вероятности ухудшения свойств горючего вещества газогенератора подушки безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2006 года по март 2010 года.

"Причиной отзыва автомобилей Infiniti F35/FX45 и М35/М45 является выявленная вероятность ухудшения свойств горючего вещества газогенератора подушки безопасности бездымного типа в зависимости от времени, влажности и температуры окружающей среды", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" уведомит владельцев автомобилей, которые попали под отзыв, рассылкой писем или по телефону. При этом владельцы машин могут самостоятельно сверить VIN своего автомобиля и обратиться в ближайший дилерский центр и записаться на ремонт.

На машинах модели F35/FX45, попавших под отзыв, будет бесплатно заменена подушка безопасности пассажира, М35/М45 — газогенератора подушки безопасности.