"Швабе" покажет оптику для лазеров на престижной выставке в Мюнхене

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российский оптико-электронный холдинг "Швабе" примет участие в престижной международной выставке Laser World of Photonics 2017, которая будет проходить с 26 по 29 июня в Мюнхене, и представит там порядка семидесяти разработок в области фотоники, сообщает пресс-служба холдинга.

"Ключевым в экспозиции холдинга станет ряд экспонатов — активный элемент из неодимового фосфатного стекла, SWIR-камера коротковолнового ИК-диапазона спектра, стереоскопический микроскоп МБС-16, голограммная оптика и другая продукция. Данные изделия применяются в авиационно-космической отрасли, микроэлектронной индустрии, промышленности и других сферах". — говорится в пресс-релизе.

По словам первого заместителя генерального директора "Швабе" Сергея Попова, на территории России в инновационной сфере — фотонике "Швабе" является лидером и системным интегратором.

"В настоящее время холдинг развивает несколько направлений в этой отрасли, в том числе лазеры, оптические материалы и фотоприемные устройства. В Германии будут представлены образцы данной продукции, включая ноу-хау — абсолютно новую элементную базу сверхмощных лазерных комплексов. Это прорывное достижение в отечественной оптической науке и технике, которое с началом своего применения решит проблему создания энергетических комплексов будущего", — сказал Попов.

Выставка Laser World of Photonics 2017 основана в 1973 году. Мероприятие проводится раз в два года и собирает более тридцати тысяч гостей из 77 стран мира. В 2015 году его участниками стали 1227 компаний, 20 из которых представляли Россию.