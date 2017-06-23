Минфин Белоруссии подтвердил размещение евробондов на $1,4 миллиарда

МИНСК, 23 июн – РИА Новости, Нина Гурина. Министерство финансов Белоруссии подтверждает размещение двух траншей евробондов на общую сумму 1,4 миллиарда долларов, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь министерства Ирина Комар.

"Минфин Белоруссии подтверждает размещение евробондов двумя траншами на 800 миллионов и 600 миллионов долларов. На общую сумму 1,4 миллиарда долларов", — сказала Комар. Она также подтвердила доходность, о которой ранее сообщали банковские источники.

Ранее источник в банковских кругах сообщил РИА Новости, что финальный объем размещения пятилетних еврооблигаций Белоруссии составит 800 миллионов долларов, десятилетних — 600 миллионов долларов. Республика установила доходность пятилетнего транша в размере 7,125%, десятилетнего — в размере 7,625%. Совокупный спрос на бумаги превысил 3,1 миллиарда долларов, большая часть пришлась на пятилетние евробонды. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность 7-7,5% и 7,75-8% соответственно, но в ходе сбора заявок сужал ориентиры до около 7,25% и 7,75%.

Республика с 19 июня провела в США и Европе road show еврооблигаций в долларах. Организаторами выступают Citi, Raiffeisen Bank International AG и "Банк развития Белоруссии".

Ранее власти Белоруссии сообщали, что в 2017 году намерены выпустить еврооблигации на сумму около 800 миллионов долларов. Минфин страны отмечал, что размещение планируется примерно на семилетний срок.

Белоруссия осуществила два выпуска евробондов в 2010 году и 2011 году на общую сумму 1,8 миллиарда долларов. В настоящее время в обращении находятся семилетние евробонды на 800 миллионов долларов с погашением в 2018 году.