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Экономика

Иннополис и Аэрофлот разработают новые технологии в сфере авиабезопасности

11:1423.06.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСтенд компании Аэрофлот. Архивное фотоСтенд компании Аэрофлот. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КАЗАНЬ, 23 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Правительство Татарстана и компания "Аэрофлот" подписали соглашение, в рамках которого на базе университета Иннополис будут разработаны информационные технологии в сфере обеспечения безопасности полетов и доступности авиатранспорта, сообщает министерство информатизации и связи республики.

Соглашение подписали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и заместитель генерального директора по информационным технологиям ПАО "Аэрофлот" Кирилл Богданов.

"В рамках договора "Аэрофлот" и правительство Татарстана запустят совместную программу разработки информационных технологий для гражданской авиации на базе университета Иннополис. Стороны займутся проектами, направленными на обеспечение безопасности полетов, разработкой технологий, повышающих доступность авиатранспорта. Соглашение предусматривает поиск инновационных решений по оптимизации наземной авиационной инфраструктуры с помощью новейших информационных и логистических систем", — говорится в сообщении.

Как отмечается, среди потенциальных разработок университета Иннополис — единая ИТ-система для разработки расписания и расстановки воздушных судов, кроссплатформенная система управления спецавтотранспортом, программное обеспечение для тренировки ведения радиосвязи с функциями распознавания речи, мобильное приложение для бортпроводников, создание онлайн-гида по сервисам "Аэрофлота". Планируется, что в разработках задействуют навигационную спутниковую систему ГЛОНАСС, на основе которой будет проведено исследование технологий комбинированной реальности, позволяющих визуализировать посадочную глиссаду.

Помимо проведения научных исследований и опытно-конструкторских разработок университет Иннополис окажет "Аэрофлоту" услуги по подготовке персонала. Вуз откроет программы обучения, стажировки и повышения квалификации по следующим направлениям: выбор и реализация ИТ-стратегии компании, управление Big Data, машинное обучение, управление информационной безопасностью, управление проектами и проектной деятельностью организации.

"Внедрение новейших информационных технологий — одна из приоритетных задач стратегии "Аэрофлота". Уже сегодня мы занимаем одно из ведущих мест среди авиакомпаний мира по цифровизации и планируем продолжать форсированное развитие в этом направлении. Как национальный перевозчик "Аэрофлот" считает важным привлекать к сотрудничеству лучших отечественных специалистов и ведущие российские вузы, использовать их разработки, в том числе конкурентоспособный программный продукт", — сказал заместитель генерального директора "Аэрофлота" по информационным технологиям Кирилл Богданов.

ПАО "Аэрофлот" — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. В 2016 году "Аэрофлот" перевез 29 миллионов человек, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 43,4 миллиона человек.

Университет Иннополис — российский вуз, построенный по международным стандартам, специализирующийся на образовании и научных исследованиях в области информационных технологий. Миссия вуза состоит в формировании поколения специалистов, которые выведут российскую ИТ-отрасль на новый конкурентный уровень.

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