Цены на нефть растут, сохраняясь на минимальных отметках с начала года

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Цены на нефть в пятницу утром увеличиваются, при этом они сохраняются на самом низком уровне за текущий год на фоне обеспокоенности инвесторов по глобальному переизбытку рынка "черного золота", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.59 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,42%, до 45,41 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,42% — до 42,92 доллара за баррель.

Стоимость нефти опустилась на 20% с начала года, несмотря на усилия стран ОПЕК по сокращению добычи "черного золота". За текущую неделю произошло два резких снижения нефтяных цен, когда нефть марок Brent и WTI дешевела более чем на 3%, что было вызвано беспокойством трейдеров по поводу переизбытка сырья.

Инвесторы также реагировали на данные о росте добычи сырья в США за прошедшую неделю. По данным Минэнерго страны, добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 16 июня, увеличилась на 0,21%, или на 20 тысяч баррелей в сутки, до 9,350 миллиона баррелей в сутки. Запасы дистиллятов выросли с показателя предыдущей недели на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 152,5 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали увеличение на 0,465 миллиона баррелей.

"Рынки настроены скептически в отношении способности ОПЕК сбалансировать добычу", — передает агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ. ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Участники рынка ожидают данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу буровых установок в стране. За неделю по 16 июня число буровых установок в США выросло на 6 штук, или на 0,65%, до 933 единиц.