Китай призвал мир уделять больше внимания развитию Ближнего Востока

ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости, Анна Раткогло. Глава МИД Китая Ван И подчеркнул необходимость укреплять совместные международные усилия в борьбе с террористической угрозой на Ближнем Востоке, отметив, что мировое сообщество должно уделять внимание и экономическому развитию региона, сообщает министерство иностранных дел КНР.

"Мы призываем международное сообщество уделять больше внимания вопросам развития Ближнего Востока и поддерживать страны региона в их попытках самостоятельно найти свой путь развития, который соответствовал бы национальным особенностям", — заявил Ван И на встрече с главой МИД Иордании Айман Сафади.

Он добавил, что Пекин в рамках инициативы "Один пояс — один путь" готов укреплять деловое сотрудничество со странами Ближнего Востока, чтобы обеспечить их устойчивое развитие и создать благоприятную почву для искоренения терроризма.

"Китай выступает за укрепление регионального и международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, некоторые террористические силы после того, как подвергнутся сокрушительному удару, перемещаются в другие районы Ближнего Востока и всего мира. Международное сообщество должно еще активнее объединять свои усилия, чтобы закрепить уже достигнутые успехи в борьбе с терроризмом и контролировать риски его дальнейшего распространения", — добавил глава МИД Китая.