МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Две трети (65%) алкогольной продукции в России изготовлены с нарушениями государственных стандартов, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на проект итогового доклада Росалкогольрегулирования по результатам проверок за прошлый год.

По данным газеты, в 2016 году эксперты Росалкогольрегулирования провели испытания 981 образца алкогольной и спиртосодержащей продукции на соответствие ГОСТам. Испытания проводились в трех экспертных центрах, созданных для выявления недоброкачественной и небезопасной для здоровья граждан алкогольной продукции.

"Более 65% алкогольной продукции в России не соответствует заявленным на этикетках ГОСТам, показали проверки Росалкогольрегулирования (РАР), проведенные в прошлом году", — говорится в сообщении газеты.

В то же время в Роспотребнадзоре "Известиям" заявили, что в целом алкогольная продукция в России безопасна и соответствует нормативным требованиям, ее можно оценить как стабильно качественную. В прошлом году Роспотребнадзор исследовал 11,3 тысячи проб алкогольной продукции, из них не соответствовало обязательным требованиям 416 проб (3,6%), в том числе 79 — импортного производства.