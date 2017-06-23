Пушков прокомментировал продление ЕС санкций против России

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает продление Евросоюзом антироссийских санкции влиянием инерции и отсутствием четкой политики.

Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в четверг решили продлить экономические санкции против России. Однако окончательное решение, закрепляющее то, что приняли главы государств, должно быть принято чуть позже.

"Новое продление санкций со стороны ЕС означает отсутствие политики, вместо нее — подтверждение статус-кво. В санкции уже никто не верит. Инерция", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Новое продление санкций со ст.ЕС означает отсутствие политики, вместо нее — подтверждение статус-кво. В санкции уже никто не верит. Инерция. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 июня 2017 г.

По мнению сенатора, продление санкций против РФ не поможет и Украине, где "экономика разваливается, правительство побирается".

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Москва также не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.