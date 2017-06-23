Пушков прокомментировал продление ЕС санкций против России

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает продление Евросоюзом антироссийских санкции влиянием инерции и отсутствием четкой политики.
"Новое продление санкций со стороны ЕС означает отсутствие политики, вместо нее — подтверждение статус-кво. В санкции уже никто не верит. Инерция", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.
Новое продление санкций со ст.ЕС означает отсутствие политики, вместо нее — подтверждение статус-кво. В санкции уже никто не верит. Инерция.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 июня 2017 г.
По мнению сенатора, продление санкций против РФ не поможет и Украине, где "экономика разваливается, правительство побирается".
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Москва также не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.