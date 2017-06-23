ЦБ Мексики повысил ставку рефинансирования до рекордного уровня с 2009 года

МЕХИКО, 23 июн – РИА Новости. Центральный банк Мексики в четверг повысил ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов — до 7%, говорится в сообщении ЦБ. Теперь ее уровень — самый высокий с марта 2009 года, когда она составляла 7,5%.

Это уже девятое подряд повышение ставки. С декабря 2015 года она выросла на 400 базовых пункта. ЦБ пояснил, что повышение ставки обусловлено необходимостью удержать ориентиры инфляции, которая с начала года уже составила 6,3% при заложенной норме в 3% годовых.

В прошлом году ЦБ Мексики пять раз повышал базовую ставку, пытаясь бороться с инфляционным давлением на фоне ослабления песо. Постепенное повышение ставки началось после итогов референдума в Великобритании о выходе из ЕС и резких колебаний курса национальной валюты, а затем и победы Дональда Трампа в президентских выборах в США.