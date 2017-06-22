СОЧИ, 22 июн — РИА Новости. "Роснефть" предложила расширить совет директоров до 11 участников с нынешних 9; будет ждать возвращения министра энергетики России Александра Новака в состав совета, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на годовом собрании акционеров компании.

Акционеры "Роснефти" на годовом собрании в четверг избрали новый состав совета директоров компании. По итогам голосования Новак покинул совет. Сечин пояснил, что глава Минэнерго отказался от своих голосов в пользу избрания в совет "Роснефти" независимых директоров.

"По сути, такая позиция Александра Валентиновича (Новака — ред.) является поддержкой компании. Ранее "Роснефть" внесла предложение об увеличении численности совета директоров компании до 11 человек и будет ждать возвращения министра энергетики РФ в органы управления компании", — сказал Сечин.