СОЧИ, 22 июн — РИА Новости. "Роснефть" предложила расширить совет директоров до 11 участников с нынешних 9; будет ждать возвращения министра энергетики России Александра Новака в состав совета, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на годовом собрании акционеров компании.
"По сути, такая позиция Александра Валентиновича (Новака — ред.) является поддержкой компании. Ранее "Роснефть" внесла предложение об увеличении численности совета директоров компании до 11 человек и будет ждать возвращения министра энергетики РФ в органы управления компании", — сказал Сечин.