АФК предложила "Роснефти" без суда оценить реорганизацию "Башнефти"

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. АФК "Система" предлагает "Роснефти" во внесудебном порядке оценить результаты реорганизации "Башнефти" и ее финансовые последствия для нефтяной компании, заявил РИА Новости официальный представитель АФК Сергей Копытов.

"АФК "Система" предлагает механизм урегулирования спора, позволяющий во внесудебном порядке оценить результаты проведенной реорганизации "Башнефти" и финансовые последствия этой реорганизации для нефтяной компании", — сказал Копытов.

Ране в четверг Копытов сообщил, что АФК "Система" предложила "Роснефти" эффективный механизм внесудебного урегулирования спора.

"Роснефть", "Башнефть" и Башкирия требуют в суде взыскать с АФК "Система", которая до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций башкирской нефтяной компании, и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий.