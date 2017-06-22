"Газпром" решил проблемы с качеством газа, поставляемого по "Ямал-Европе"

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. "Газпром" решил технические проблемы с качеством газа, поставляемому в ЕС по газопроводу "Ямал-Европа", сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев в интервью агентству Блумберг.

"Это была однодневная ситуация, она уже исправлена", — сказал Медведев. "Реакция Польши были попыткой сделать из мухи слона", — добавил он.

В среду польский газовый оператор Gaz-System сообщил, что Польша приостановила отбор в свою газотранспортную систему российского газа из трубопровода "Ямал-Европа". Он объяснил это тем, что газ не соответствует качественным параметрам, указанным в инструкции по движению и эксплуатации газотранспортной системы (IRiESP).

Gaz-System прекратил прием газа 21 июня в 6.00. Ограничение пропускной способности запланировано до 23 июня до 6.00.

В то же время немецкая газотранспортная компания Gascade в четверг продлила ограничения на прием газа из газопровода "Ямал-Европа" до 24 июня.

Со своей стороны "Газпром экспорт" сообщил, что вечером 20 июня возникла кратковременная техническая проблема, связанная с качеством газа, подаваемого в систему "Ямал-Европа". Российская компания заверила, что принимает все необходимые меры для скорейшего решения проблемы и подачи газа надлежащего качества. "Газпром экспорт" заверил в принятии всех мер для того, что эта ситуация не повлияла на выполнение заявок европейских клиентов и на надежность газоснабжения Европы.