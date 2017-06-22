Минсельхоз рассказал об обходе ритейлерами ограничений закона о торговле

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Торговые сети находят различные способы обхода закрепленного в законе о торговле ограничения размера вознаграждений, которые платят поставщики товаров, например, за счет расширения видов штрафов для поставщиков, сообщил замглавы Минсельхоза РФ Евгений Непоклонов.

"На сегодняшний день, по информации союзов, торговых сетей, сельскохозяйственных товаропроизводителей процедура перезаключения договоров и соглашений завершена. При этом сети изыскивают механизмы и пути обхода, которые предусматривают возможность компенсации ограничений вознаграждений", — сказал Непоклонов на заседании рабочей группы в Госдуме.

Он привел несколько примеров таких механизмов. "Это финансовое обременение для поставщика в виде расширения списка штрафов, увеличения их размера. Например, повышение штрафов за недоставленную продукцию с 5% до 15%, выставление штрафов при опоздании доставки продовольственных товаров на несколько минут от запланированного прибытия в торговую сеть", — привел пример замминистра.

Второй способ — увеличение стоимости ранее оказываемых торговыми сетями услуг. Такими могут быть логистические услуги. Третий механизм — требование торговыми сетями в ходе переговорного процесса предоставлять скидки в размере от 10% до 30%.

"Четвертое — это введение необоснованных отказов от ранее подтвержденного объема товара, что приводит производителя к дополнительным затратам на возврат, распаковку и повторную упаковку продукции. Данные проблемы при перезаключении договоров были высказаны ранее отраслевыми союзами и ассоциациями, в настоящее время остаются актуальными", — сказал он.

Он выделил четыре основных группы проблем во взаимодействии производителей с торговыми сетями — штрафы, скидки, бонусы, а также проведение торговыми сетями внеплановых аудитов поставщиков. "Если в комплексе все эти четыре направления соотнести, то ситуация по ряду аспектов не просто осталась такой, как была прежде, а даже ухудшилась", — указал замминистра. "Мы готовы направить выводы Минсельхоза, в том числе, в Генеральную прокуратуру", — отметила вице-спикер ГД Ирина Яровая.