Сечин заявил, что спор "Роснефти" и АФК "Система" улучшает инвестклимат

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Спор "Роснефти" и АФК "Система" улучшает инвестклимат в РФ, поскольку делает более ответственным поведение менеджмента компаний, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Это улучшает инвестиционный климат, потому что мы делаем более транспарентным, ответственным поведение менеджмента и акционеров", — сказал журналистам Сечин.

"Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в иске требуют взыскать с АФК "Система", которая до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций башкирской нефтяной компании, и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.