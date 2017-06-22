Тюменские власти ввели новые налоговые льготы для IT-компаний

ТЮМЕНЬ, 22 июн — РИА Новости. Власти Тюменской области ввели новые налоговые преференции для компаний, работающих в сфере информационных технологий — им снижена ставка налога на прибыль с 17 до 14%, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

Соответствующий законопроект был предложен правительством Тюменской области и одобрен большинством голосов региональных парламентариев на заседании 22 июня.

"Для создания эффективной "цифровой" экономики Тюменской области нужно позаботиться о создании условий для специалистов, которые работают над достижением этой глобальной задачи. Мы готовы создать особую комфортную среду для активной деятельности талантливых, компетентных, ярко мыслящих людей. Кроме того, ведущие IT-компании всего мира очень нуждаются в дешевой аренде офисов. Мы это понимаем и также стремимся обеспечить им эти условия", — сказал глава региона Владимир Якушев.

Губернатор подчеркнул, что весомым шагом для развития малого и микробизнеса в Тюменской области стало добавление новых видов деятельности по упрощенной системе налогообложения, при которой ставка равняется нулю. Теперь их в регионе — 48.

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