Парламент Татарстана принял закон о продовольственной безопасности

КАЗАНЬ, 22 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Депутаты Госсовета Татарстана на заседании в четверг приняли законопроект о продовольственной безопасности, призванный способствовать насыщению рынка республики необходимыми и доступными продуктами, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Проект закона в первом чтении был принят в феврале, в связи с необходимостью более детальной проработки положений законопроекта депутаты продлили срок внесения поправок до мая. В числе основных задач обеспечения продовольственной безопасности значатся устойчивое развитие производства качественной сельхозпродукции, сырья и продовольствия в объеме, достаточном для удержания значения продовольственной обеспеченности республики.
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин не раз говорил о важности разрабатываемого документа. По его мнению, поддерживая своего товаропроизводителя, повышая деловую активность сельского населения в продовольственном обеспечении рынка, республика этим законопроектом должна создать возможность организованно собирать сельхозпродукцию и торговать ею.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что по итогам 2016 года объем произведенной сельхозпродукции в Татарстане составил 238,6 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 5% больше 2015 года, республика лидирует в стране по производству молока, занимает второе место по сбору картофеля, четвертое — по производству мяса скота и птицы, восьмое — по сбору зерна и сахарной свеклы. По данным минсельхоза Татарстана, в 2016 году было произведено около 1,8 миллиона тонн молока, более 480 тысяч мяса скота и птицы, собрано 4,3 миллиона тонн зерна, 1,4 миллиона тонн картофеля, 2,3 миллиона тонн сахарной свеклы, более 400 тысяч тонн овощей. В Приволжском федеральном округе Татарстан по производству сельхозпродукции занимает первое место, по стране — входит в тройку лидеров после Краснодара и Ростова.