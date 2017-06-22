В Югре число нефтеразливов снизилось в 1,5 раза за последние десять лет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июн — РИА Новости. Югре удалось снизить число нефтеразливов в округе в 1,5 раза за последние 10 лет, при этом площадь земель, загрязненных нефтью на территории округа сократилась почти на 50%, сообщили РИА Новости в региональном Природнадзоре.

Для обнаружения нефтеразливов Югра успешно применяет дистанционные методы зондирования земли, среди которых космическая съемка и аэрофотосъемка, активно внедряет беспилотные летательные аппараты.

"У правительства Югры есть соглашения с крупными нефтегазодобывающими компаниями, которые обеспечивают разработку и исполнение долгосрочных природоохранных программ, научно-исследовательских работ по экологии, реконструкцию и капитальный ремонт трубопроводов. Так, например Сургутнефтегаз два года назад ввел в эксплуатацию новый завод по нанесению внутреннего антикоррозионного покрытия на трубы, что в перспективе позволит практически полностью уйти от аварий на трубопроводах. Планируется замена нефтегазопроводов на особо охраняемых природных территориях, таких как озеро Имлор, которое у коренных народов Севера считается священным", — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что также одной из причин нефтеразливов становятся несанкционированные врезки в трубопроводы.

"К сожалению, действительно возросло количество несанкционированных врезок, которые являются причиной загрязнения окружающей среды и наносят значительный материальный ущерб — в виде потери нефти, но и экологический ущерб природной среде", — пояснила начальник управления экологической безопасности и природопользования компании "Сургутнефтегаз" Любовь Малышкина.

Эксперт добавила, что разлив нефти опасен для акваторий, фауны и флоры, особенно если он происходит на водном объекте — озере или реке.

"Нефть образует пленку, прекращается доступ воздуха в воду и обитатели акватории погибают, поэтому очень важно быстро ликвидировать разлив вне зависимости от его площади", — отметила Малышкина.

По данным департамента общественных и внешних связей Югры, в регионе активно проводится работа по предупреждению нефтеразливов, для чего проводятся профильные учения. Один из последних прошел в Сургутском районе возле поселка Федоровский, где по легенде обнаружили разлив водонефтяной эмульсии на площади около 130 м2, возникший из-за несанкционированной врезки в нефтепровод. Для локализации разлива организовали работу аварийно-спасательных служб, которые применили переносную вакуумную систему для сбора нефти, спустили на воду нефтесборщики-скиммеры, катера для сбора нефти на водоемах и другое оборудование, установили боновые заграждения. Для откачки и транспортировки собранной нефти с места условного разлива были задействованы вакуумные самосвалы.

В январе 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому нынешний год в стране объявлен Годом экологии.

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