Бизнесмены из России и Греции обсудили сотрудничество в условиях санкций

АФИНЫ, 22 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греческие и российские бизнесмены видят перспективы развития сотрудничества и в условиях санкций, поскольку они затрагивают лишь некоторые сектора экономики, но пока сотрудничество идет в основном в сфере туризма и торговли. Такова основная мысль, прозвучавшая на проведенном Греко-Российской торговой палатой мероприятии "Россия-Греция: новые реалии торгового сотрудничества и роль Палаты".

На мероприятие были приглашены члены правительства Греции, посольства РФ в Афинах и руководители крупных компаний.

Туризм и энергетика

Посол России в Греции Андрей Маслов, выступая с приветственным словом, рассказал об итогах экономического сотрудничества в 2016 году и перспективах сотрудничества, в том числе в год туризма, открытие которого планируется осенью в Москве.

Представитель МИДа Греции Зисис Деспос, выступавший по поручению замглавы МИД, сопредседателя российско-греческой смешанной комиссии Йоргоса Катрунгалоса, заявил, что торговый оборот между Россией и Грецией вырос в основном за счет поставок российских энергоносителей – нефти и газа. Вместе с тем Деспос уверен, что объемы греческого экспорта можно увеличить за счет продукции сельского хозяйства, не подпадающей под эмбарго, за счет фармацевтических товаров, косметики. Перспективным он считает сотрудничество в области научных исследований, транспорта, строительства.

Деспос заявил также, что Греция ставит целью стать круглогодичным туристическим направлением для российских туристов. По его словам, визы российским туристам выдаются на три-пять лет.

Советник премьер–министра Греции по вопросам сотрудничества с Россией Димитрис Веланис сообщил, что двусторонние связи стоят перед рядом вызовов, но "есть и политическое желание и возможности" развивать сотрудничество.

"Огромные возможности", по его словам, есть у регионального сотрудничества и создания совместных предприятий, деятельность которых не подпадает под санкции. Россия готова продвигать и научное сотрудничество, соответствующее соглашение есть, сказал Веланис.

Особо он остановился на энергетике и заявил о поддержке строительства российского газопровода через Грецию.

"Правительство Греции не оставляет усилий и поддерживает планы российского правительства по строительству газопровода", который пройдет на юг Европы через греческую территорию от границы с Турцией, сказал Веланис.

"Не может быть энергетической безопасности Европы, а также Греции, без участия России. Давайте не забывать этого", — сказал Веланис, указав, что планируется строительство российского газопровода через Германию.

Представитель Российского Союза промышленников и предпринимателей, директор по коммуникациям "ГК Новотранс" Олег Гамов сообщил, в свою очередь, что Ассоциация туроператоров России прогнозирует пассажиропоток в Грецию в 2017 году в 1,1 —1,2 миллиона пассажиров из России.

Гамов заверил, что РСПП готов оказать греческим бизнесменам любую помощь в знакомстве, взаимодействии и аккредитации их продукции и услуг на российском рынке и в регионах России.

Президент Греко-Российской торговой палаты Димитрис Баколас сообщил, что палата планирует осенью на специальном мероприятии рассказать о работе на российском рынке и продвижении греческих продуктов через российские социальные сети.

Генеральный директор палаты Елена Кондратова рассказала о работе палаты и сообщила, что в нее входит более 300 членов — греческих и российских компаний, официальных структур, деловых ассоциаций и частных лиц, работающих во всех секторах экономики. Представители палаты есть в 35 регионах России.

Санкции и рынок

Греческие бизнесмены поинтересовались, есть ли представительство палаты в Крыму.

"Нет, у нас нет представительства в Крыму. Это тема деликатная и требует размышлений", — ответил президент палаты Баколос.

Предпринимателей интересовали европейские санкции и ответное российское эмбарго.

"Сейчас в Европейском союзе многим странам не нравится такая ситуация", — сказал Баколос.

Пока же, по его словам, надо работать с теми продуктами, которые не входят в список запрещенных к поставкам.

Несколько участников мероприятия в беседе с корреспондентом РИА Новости высказали сомнения, что правительство Греции заблокирует в Евросоюзе продление санкций против России, несмотря на большие потери, которые несет греческий бизнес и греческая экономика.

Вместе с тем, с каждым годом греческим сельхозпроизводителям все сложнее будет вернуться на российский рынок, считают бизнесмены.

Рынок в России переполнен, никаких проблем с продуктами нет, за исключением рыбы и рыбопродукции, сказал РИА Новости один из российских специалистов, занимающихся поставками продуктов питания. По его словам, хотя греческие продукты, овощи и фрукты высокого качества, им придется побороться за место на рынке после снятия санкций и отмены эмбарго.