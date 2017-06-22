ВТБ ожидает отскока цен на нефть к концу 2017 года до $50-55 за баррель

ЛОНДОН, 22 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть марки Brent к концу 2017 года отскочат до 50-55 долларов за баррель, но для России стоимость нефти менее важна, чем для Саудовской Аравии: российская экономика может себе позволить более низкие цены, сообщил в интервью РИА Новости руководитель управления операций на глобальных товарно-сырьевых рынках "ВТБ Капитала" Атанас Джумалиев.

Стоимость барреля сорта Brent с конца мая обвалилась более чем на 17% — ниже 45 долларов. Эксперты опасаются компенсации усилий основных производителей нефти (ОПЕК+) по ограничению ее добычи, в частности, американскими сланцевыми нефтепроизводителями, наращивающими добычу "черного золота".

"У нас умеренно позитивный взгляд на нефтяной рынок. Мы ожидаем рост цен на нефть до уровней 50-55 долларов за баррель нефти марки Brent до конца года. По нашему видению, при сегодняшних ценах американской сланцевой индустрии наращивать производство дальше невыгодно", — сказал Джумалиев в кулуарах форума ВТБ Russia Calling.

Если со стороны традиционных производителей нефти и будут какие-либо сюрпризы, то в ВТБ ожидают, что это будет сокращение производства. "Сейчас на рынке сложилась уникальная ситуация, царит стабильность. В Нигерии нет никаких тентатов (от англ. tentation — искушение, соблазн — ред.), в Ливии тоже договорились о росте производства, на Ближнем Востоке достаточно спокойно", — отметил он.

"Для России стоимость нефти менее важна, чем для Саудовской Аравии. Россия может себе позволить более низкие цены. Кроме того, высокая стоимость нефти способствует укреплению рубля, что не всегда позитивно, поэтому для России ситуация неоднозначная", — считает Джумалиев.

Для таких стран как Саудовская Аравия, где местная валюта привязана к доллару, каждый доллар роста стоимости нефти полностью отражается в росте долларовых поступлений в бюджет страны, подчеркнул аналитик.

"Я думаю, что для России важнее волатильность рынка. В России важны предсказуемые цены на нефть, инфляция, курс рубля", — уверен он.

Феномен на рынке

По словам Джумалиева, в настоящее время нефтяной рынок развивается динамично, цены на нефть снижаются по нескольким причинам. Во-первых, сланцевая индустрия в США быстро наращивает темпы производства, а также, что ещё более важно — многие производители нефти, которые по разным причинам не были на рынке в полном объёме, сейчас восстановили производство.

"Это например Ливия, которая нарастила объёмы добычи с 200 тысяч баррелей сутки до 850 тысяч баррелей в сутки. Это большой объём, который вышел на рынок всего за несколько последних месяцев. Это также Нигерия, Казахстан с Кашаганом, Канада", — указал собеседник агентства.

"Соответственно, сейчас на рынке происходит такой феномен, о котором мы говорили нашим российским производителям и другим нашим контрагентам", — отметил Джумалиев.

ОПЕК проводит встречи, принимает определённое решение, это помогает ценам на нефть подняться. Как только цены на нефть поднимаются, американские производители сразу хеджируют своё производство на 12 —18 месяцев и начинают наращивать его. За счёт этого роста предложение на рынке увеличивается и цены падают. Это снижение влияет на членов ОПЕК, в то время как американские производители захеджированы, пояснил аналитик.

"Здесь происходит следующее — американские производители продают свою нефть по ценам фьючерсной кривой, ОПЕК продаёт по споту. Поэтому для ОПЕК сейчас важно управлять формулой кривой так, чтобы она была выгодна для них", — считает эксперт.

Для этого понадобится инструментарий более широкий, чем тот, которым они пользуются сейчас. Им необходимо более активно участвовать на деривативных и фьючерсных рынках и такая возможность у них есть, уверен Джумалиев.

Активность ВТБ на рынке

По его словам, активность ВТБ в основном была сосредоточена на российском рынке, сейчас банк активно работает по развитию бизнеса commodities в Африке, на Ближнем Востоке и в Китае.

"У нас состоялись первые сделки с китайскими потребителями нефти в этом году, также мы заключили контракты на Ближнем Востоке", — сказал Джумалиев.

Он также отметил, что ВТБ усиливает команду в Гонконге, где нанято 4 человека в этом году. "У нас очень значительный фокус на Китай и Восточную Азию", — заключил он.