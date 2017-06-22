В Восточном нефтегазовом форуме примут участие компании из Японии и Китая

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Делегации крупных торговых и нефтехимических компаний Японии, Китая и Таиланда подтвердили участие в Восточном нефтегазовом форуме, который пройдет во Владивостоке 5-6 июля, сообщили организаторы форума.

"На переговоры в рамках предстоящего Восточного нефтегазового форума приедут делегации от таких компаний, как Itochu Corporation (Япония), Marubeni Corporation (Япония), SCG Chemicals (Таиланд), Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC), Qingdao Lianao International Trade Co (Китай)", — сообщила РИА Новости представитель организаторов Инесса Шахназарова.

В рамках форума также пройдет совещание с участием правительственных делегаций регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов и руководителей зарубежных компаний.

Второй Восточный нефтегазовый форум пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Форум посвящен реализации важнейших стратегических проектов разработки нефтегазовых месторождений в Иркутской области и Якутии, офшорным проектам геологоразведки и добычи, проекту "Сила Сибири", строительству газоперерабатывающего завода в Амурской области, возведению нефтехимического комплекса, а также газификации удаленных регионов РФ.