В Восточном нефтегазовом форуме примут участие компании из Японии и Китая

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Делегации крупных торговых и нефтехимических компаний Японии, Китая и Таиланда подтвердили участие в Восточном нефтегазовом форуме, который пройдет во Владивостоке 5-6 июля, сообщили организаторы форума.
"На переговоры в рамках предстоящего Восточного нефтегазового форума приедут делегации от таких компаний, как Itochu Corporation (Япония), Marubeni Corporation (Япония), SCG Chemicals (Таиланд), Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC), Qingdao Lianao International Trade Co (Китай)", — сообщила РИА Новости представитель организаторов Инесса Шахназарова.
Второй Восточный нефтегазовый форум пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Форум посвящен реализации важнейших стратегических проектов разработки нефтегазовых месторождений в Иркутской области и Якутии, офшорным проектам геологоразведки и добычи, проекту "Сила Сибири", строительству газоперерабатывающего завода в Амурской области, возведению нефтехимического комплекса, а также газификации удаленных регионов РФ.