"Газпром" за два года вложит 850 млрд рублей в строительство "Силы Сибири"

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. "Газпром" планирует в 2018-2019 годах инвестировать в строительство газопровода "Сила Сибири" суммарно 850 миллиардов рублей, сообщил журналистам начальник финансово-экономического департамента компании Александр Иванников.

"У нас при верстании "трехлетки" есть общая цифра инвестпрограммы на 2018-2019 год, поэтому цифра в 850 миллиардов (рублей — ред.) стоит без разбивки", — ответил он на вопрос об инвестициях компании в строительство газопровода в 2018-2019 годах.

В конце мая 2014 года "Газпром" и китайская CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку российского газа в Китай в объеме 38 миллиардов кубометров в год по магистральному газопроводу "Сила Сибири".

По плану, общая протяженность газопровода составит около 4 тысяч километров, его работу будут обеспечивать восемь компрессорных станций общей мощностью 1331 МВт. В начале марта "Газпром" сообщал, что сохраняет планы ввода газопровода в эксплуатацию с мая 2019-го по май 2021 года.