Центробанк увеличил оценку "дыры" в капитале банка "Образование"

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Банк России увеличил оценку "дыры" в капитале лишившегося лицензии банка "Образование" до 21,394 миллиарда рублей, сообщается в материалах ЦБ.

В мае ЦБ оценивал "дыру" в капитале банка "Образование" в 17,692 миллиарда рублей.

Активы банка по результатам обследования составили 2,99 миллиарда рублей, обязательства — 21,693 миллиарда рублей.

Как ранее сообщили РИА Новости в АСВ, агентство выплатит клиентам банка "Образование" около 21,2 миллиарда рублей. Выплаты будут осуществлять "ВТБ 24", "РГС Банк" и Россельхозбанк.

Банк России отозвал лицензию у банка "Образование" с 21 апреля.

ЦБ РФ пояснял, что проблемы у банка возникли вследствие крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов из-за кредитования компаний, у которых отсутствовали признаки реальной хозяйственной деятельности. В ходе надзора за деятельностью банка выявлены недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся, в частности, в выводе активов. ЦБ усмотрел в действиях руководителей банка признаки его преднамеренного банкротства.

По данным ЦБ, по величине активов банк на 1 апреля 2017 года занимал 118-е место в банковской системе РФ. Банк является участником системы страхования вкладов.