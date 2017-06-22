Центробанк увеличил оценку "дыры" в капитале банка "Образование"

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Банк России увеличил оценку "дыры" в капитале лишившегося лицензии банка "Образование" до 21,394 миллиарда рублей, сообщается в материалах ЦБ.
Активы банка по результатам обследования составили 2,99 миллиарда рублей, обязательства — 21,693 миллиарда рублей.
Как ранее сообщили РИА Новости в АСВ, агентство выплатит клиентам банка "Образование" около 21,2 миллиарда рублей. Выплаты будут осуществлять "ВТБ 24", "РГС Банк" и Россельхозбанк.
Банк России отозвал лицензию у банка "Образование" с 21 апреля.
По данным ЦБ, по величине активов банк на 1 апреля 2017 года занимал 118-е место в банковской системе РФ. Банк является участником системы страхования вкладов.