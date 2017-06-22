Минсельхоз рекомендовал регионам перенять опыт Ямала по экспорту оленины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Опыт Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) по поставкам оленины за границу рекомендовано тиражировать на другие оленеводческие регионы России, сообщает в четверг правительство региона.

Об этом было заявлено в ходе видеоконференции Минсельхоза России, посвященной развитию переработки продукции оленеводства в регионах. На связь вышли все оленеводческие субъекты страны – от Мурманска до Чукотки.

"Опыт Ямала был рекомендован профильным министерством к внимательному изучению в части поставок мяса северного оленя за границу. Сегодня, помимо Ямала, их осуществляет только Республика Коми. Напомним, предприятием "Ямальские олени", начиная с 2008 года, было отправлено более 3 тысяч тонн оленины в страны Европы – Швецию, Германию, Финляндию", — говорится в сообщении. Власти отмечают, что продолжает также набирать обороты и выпуск готовой продукции – колбасных изделий и различных полуфабрикатов, всего более сотни наименований.

Помимо этого, участникам совещания было рекомендовано обратить особое внимание на ямальский опыт подготовки кадров для работы на высокотехнологичном производстве. Так, ведущие специалисты предприятия "Ямальские олени" прошли стажировку в обучающем центре Саамского региона в Финляндии.

В области глубокой переработки продукции оленеводства в России лидирует Якутия, где налажено производство биологически активных добавок и косметических средств из эндокринно-ферментного сырья, а также изделий из шкур и камуса северного оленя. На Ямале, в основном, перерабатывается мясо, частично пантовое сырье и кровь. "При этом возможности отрасли гораздо серьезнее, сегодня в округе прорабатывается программа по реализации проектов глубокой переработки", — добавляет правительство ЯНАО.

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