МОСКВА, 22 июн — РИА Новости/Прайм. Первым совместным проектом международной системы Visa и национальной "Мир" может стать новая социальная карта москвича банка ВТБ, соответствующие соглашения стороны могут подписать до середины осени, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к банку, а также знакомые с планами платежных систем.

"Детали данного проекта c Visa обсуждаются c НСПК (оператор платежной системы "Мир"), ГУП "Московский социальный регистр" и Банком России",— сообщила руководитель службы банковских карт ВТБ Мария Точилова. Сначала обновленная социальная карта будет выпущена только на базе платежной системы "Мир", эмиссия начнется с 1 июля. В дальнейшем, указал знакомый с планами ВТБ собеседник, планируется, что это будет кобейджинг c Visa. Другой источник подчеркнул, что этот проект, возможно, окажется первым в рамках кобейджинга Visa и "Мира". В настоящее время НСПК по-прежнему продолжает переговоры о реализации кобейджингового проекта c Visa, сообщили в НСПК.

По данным ВТБ, социальные карты москвича есть у 4,5 миллиона жителей столицы. Сейчас они выпускаются на базе платежной системы MasterCard. Во втором полугодии 2017 года ВТБ планирует выпустить 500 тысяч таких карт на базе системы "Мир".

Как поясняет газета, суть кобейджинга заключается в том, чтобы внутренние трансакции проходили через систему "Мир", тогда как за рубежом через систему-партнера — международные.

Срок реализации кобейджа "Мира" и Visa с банком ВТБ, его детали и специфика зависят от того, когда Visa окончательно договорится с НСПК и ЦБ, указал знакомый с планами ВТБ собеседник. "Переговоры (Visa с НСПК и ЦБ) входят в завершающую стадию. Подписание соглашения ожидается до конца осени",— рассказал источник, знакомый с ходом переговоров. "Мы находимся в диалоге с Центробанком и НСПК по ряду вопросов, касающихся развития электронных платежей в России, включая вопрос о создании кобейджинговой карты. Пока окончательное решение не принято",— подчеркнули в пресс-службе Visa.

НСПК принципиально важно договориться хотя бы с одной из наиболее распространенных в мире систем Visa или MasterCard, это даст широкие возможности использования карт "Мир" за рубежом, отмечает газета. В настоящее время у платежной системы "Мир" есть договоренности о кобейджинге с Maestro, японской JCB, а также подписаны соответствующие соглашения с American Express и китайской Union Pay. Однако эти системы не имеют столь широкого распространения, как Visa и MasterCard.