МОСКВА, 22 июн — РИА Новости/Прайм. Первым совместным проектом международной системы Visa и национальной "Мир" может стать новая социальная карта москвича банка ВТБ, соответствующие соглашения стороны могут подписать до середины осени, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к банку, а также знакомые с планами платежных систем.
По данным ВТБ, социальные карты москвича есть у 4,5 миллиона жителей столицы. Сейчас они выпускаются на базе платежной системы MasterCard. Во втором полугодии 2017 года ВТБ планирует выпустить 500 тысяч таких карт на базе системы "Мир".
Как поясняет газета, суть кобейджинга заключается в том, чтобы внутренние трансакции проходили через систему "Мир", тогда как за рубежом через систему-партнера — международные.
НСПК принципиально важно договориться хотя бы с одной из наиболее распространенных в мире систем Visa или MasterCard, это даст широкие возможности использования карт "Мир" за рубежом, отмечает газета. В настоящее время у платежной системы "Мир" есть договоренности о кобейджинге с Maestro, японской JCB, а также подписаны соответствующие соглашения с American Express и китайской Union Pay. Однако эти системы не имеют столь широкого распространения, как Visa и MasterCard.