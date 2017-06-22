ХАБАРОВСК, 22 июн — РИА Новости. ФГУП "Главное военное строительное управление №6" (ранее "Дальспецстрой"), где введена процедура наблюдения, создал оперативный штаб по строительству жилых домов в Хабаровске, сообщает в четверг пресс-служба ФГУП "ГВСУ №6".

"Оперативный штаб действует в целях контроля за эффективностью планирования производства, выполнения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию жилых домов. В его состав вошел руководящий состав предприятия, представители филиалов, осуществляющих работы на объектах и инициативная группа участников долевого строительства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что заседания штаба будут проходить ежемесячно, первое состоится 30 июня. Также совместно с дольщиками планируется проводить объезд стройплощадок. Контроль за работой штаба лично осуществляет генеральный директор ФГУП "ГВСУ №6".

Уточняется, что в настоящее время в Хабаровске в рамках реализации программы собственного строительства ГВСУ №6 возводит 16 жилых домов — это более трех тысяч квартир, около 180 тысяч квадратных метров. Строительство ведется в микрорайоне "Строитель" Индустриального района, Центральном (улица Льва Толстого) и Северном (улица Бондаря) районах города. Девять жилых домов в Хабаровске возводятся с привлечением средств дольщиков. В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию три жилых дома в микрорайоне "Строитель".

Ранее сообщалось, что 8 июня этого года арбитражный суд Хабаровского края ввел на предприятии процедуру наблюдения, которая призвана помочь его финансовому оздоровлению. Процедура введена по заявлению ОАО "Амурметалл" на пять месяцев, с возможностью дальнейшего продления сроков.