В Госдуме считают уместными ответные меры в связи с новыми санкциями США

ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Новые санкции США в отношении РФ контрпродуктивны, несут в себе мину замедленного действия, и российские контрмеры были бы уместны, заявил РИА Новости в рамках проходящего в Вашингтоне арктического форума депутат Госдумы РФ Георгий Карлов.

"Проект санкций, одобренный сенатом, несет в себе мину замедленного действия… Он контрпродуктивен… Ответные меры со стороны России на санкции были бы уместны", — сказал он.

Карлов прибыл в Вашингтон вместе с членом Совета Федерации от Мурманской области Игорем Чернышенко, который ранее заявил РИА Новости, что намерен обсудить с законодателями США вопрос новых санкций.

Сенат США 15 июня завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против России. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Законопроект также предполагает возможность санкций против лиц, намеренных вложить более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информподдержку.