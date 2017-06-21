Путин и Темер обсудили экономические проблемы

Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Мишел Темер во время официальной встречи в Кремле. 21 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Мишел Темер во время официальной встречи в Кремле. 21 июня 2017

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Мишел Темер в ходе переговоров в среду рассмотрели полный комплекс вопросов взаимодействия и обсудили проблемы экономического характера.

"Сегодня мы вместе с господином президентом подробно рассмотрели весь комплекс вопросов взаимодействия. Прежде всего, остановились на проблемах экономического характера", — сказал президент России Владимир Путин по итогам российско-бразильских переговоров.

Он отметил, переговоры завершились результативно. В ходе обсуждений сторонами была продемонстрирована приверженность развития обоюдовыгодного российско-бразильского сотрудничества.

"Подчеркну, Бразилия является одним из ключевых партнеров России. Сотрудничество между нашими странами основывается на многолетних традициях дружбы и взаимного уважения", — подчеркнул президент, отметив, что дипломатические отношения между странами установлены почти 190 лет назад, а Бразилия стала первой латиноамериканской страной, с которой Россия установила официальные межгосударственные связи.