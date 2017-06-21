В Тюменской области запустят программу поддержки малого бизнеса

ТЮМЕНЬ, 21 июн — РИА Новости. Тюменская область станет одним из регионов, где при участии регионального правительства, Сбербанка и поисковой системы Google, будет запущена программа "Бизнес класс", направленная на развитие микро- и малого бизнеса, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

Проект также стартует в Омской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

"Занятия стартуют 28 сентября 2017 года и продлятся пять месяцев. Будущие и действующие тюменские предприниматели смогут принять участие не только в онлайн-программе, посвященной разработке и оценке бизнес-модели, финансовому учету, продажам и другим аспектам бизнеса, так и очные мероприятия по этой тематике", — сказал собеседник агентства.

По словам председателя Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк Александра Анащенко, программа призвана повысить предпринимательскую активность, открыть новые предприятия и увеличить экономический потенциал региона.

"Мы хотим дать абсолютно всем желающим равную возможность стать участником курса бесплатно, чтобы в нашем регионе и в стране в целом появлялось все больше представителей малого бизнеса, которые будут структурировано и профессионально подходить к развитию собственного дела", — добавил Анащенко.

Как отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, власть ждет от малого бизнеса, в первую очередь, новых рабочих мест, и лишь затем увеличения объема налоговых поступлений в бюджет.

"Мы ожидаем, что программа станет стимулом для тюменцев начинать собственное дело. Она должна вскрыть пласт потенциальных предпринимателей, готовых создать новые продукты и рабочие места. Принципиально важно проявление внимания к бизнесу как к классу, оно, несомненно, послужит повышению престижа предпринимательства", — считает глава региона.

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