Партия Медведчука рассказала о последствиях блокады поставок угля из России

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Реализация сценария по блокировке поставок угля из РФ на Украину приведет к коллапсу энергетики страны, говорится в заявлении движения "Украинский выбор – право народа", представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука.

На минувшей неделе организаторы торговой блокады Донбасса заявили, что намерены полностью перекрыть поставки угля из России на Украину.

"Если эта угроза (блокады поставок угля из РФ – ред.) будет реализована, то речь пойдет не только о веерных отключениях электричества и срыве отопительного сезона. Речь пойдет о коллапсе всей энергетической системы страны. Если власть и на этот раз адекватно не прореагирует на шантаж "добробатов" (добровольческих батальонов, которые являются инициаторами блокады – ред.), то это будет означать, что ее фактически уже нет", — говорится в заявлении на сайте движения в среду.

На Украине с 17 февраля действуют чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой поставок антрацитовой группы угля из Донбасса со стороны украинских радикалов. При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки, а также модернизировать блоки ТЭС, чтобы на них можно было использовать уголь газовой группы, который добывается в достаточном количестве. По данным вице-премьера Украины Владимира Кистиона, правительство Украины ставит задачу накопить к началу отопительного сезона не менее 1,8 миллиона тонн угля антрацитовой группы и порядка 2,2 миллиона тонн угля газовой группы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.