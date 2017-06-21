В Тюмени открыли производство оборудования для нефтепромыслового комплекса

ТЮМЕНЬ, 21 июн — РИА Новости. Производство специализированного оборудования для нефтепромыслового комплекса открылось в Тюмени, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"На заводе будут производиться гидравлические эксплуатационные пакеры, системы многостадийного гидроразрыва пласта, системы многоступенчатого заканчивания скважин, гидравлические подвески хвостовика и пакеры различных спецификаций. Здесь будет осуществляться стандартная сборка, испытания крутящего момента, опрессовка и проверка работы оборудования", — сказал собеседник агентства, пояснив при этом, что такого рода оборудование до настоящего времени закупалось за рубежом.

Он уточнил, что новое производство открылось на базе Тюменского комплекса нефтепромыслового оборудования, на котором сейчас трудятся более 160 рабочих. Новое производство создаст еще 15 рабочих мест уже в первом полугодии и еще 32 рабочих места на втором этапе при выходе на проектную мощность.

Значимость развития промышленных предприятий и локализации импортозамещающих производств не раз подчеркивал губернатор Тюменской области Владимир Якушев. "Наша задача — вовлечь в эту работу наибольшее количество предприятий. Все необходимые условия на федеральном и региональном уровне созданы", — считает глава региона.

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