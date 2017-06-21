Пятый испытательный полет МС-21 длился более двух часов

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Самолет МС-21-300 провел в воздухе более двух часов в рамках пятого полета по программе заводских доводочных испытаний, сообщила пресс-служба "Корпорации "Иркут".

"В ходе полета, продолжавшегося 2 часа 10 минут, самолет полностью выполнил полетное задание, включавшее тестирование крыла во всех конфигурациях механизации. В частности, приземление самолета проведено в посадочной конфигурации механизации крыла. Полет выполнялся с убранным шасси", — говорится в сообщении.

Президент "Корпорации "Иркут" Олег Демченко ранее в июне сообщил, что МС-21-300 должен совершить 30-40 полетов для подтверждения заявленных характеристик в рамках заводских испытаний.

МС-21 — пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".