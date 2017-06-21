В Якутии газ придет еще в 29 населенных пунктов

ЯКУТСК, 20 июн — РИА Новости. Более 13 миллиардов рублей будут направлены на газификацию в Якутии в рамках нового соглашения с "Газпромом", подписанного главой республики Егором Борисовым и председателем правления компании Алексеем Миллером, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства РС (Я).

"Объем финансирования программы развития газоснабжения и газификации Республики Саха (Якутия) на период с 2016 по 2025 годы составит 13,1 миллиарда рублей. Полученные средства пойдут на газифицикацию 29 населенных пунктов в Ленском, Олёкминском, Алданском, Нерюнгринском районах", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что общая протяженность планируемых к строительству газопроводов составит 761 километров, газ придет более чем в шесть тысяч шестьсот домовладений. Кроме того, запланирована газификация порядка 90 котельных, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

На данный момент в Якутии, согласно республиканской программе газификации, действующей с 2012 года, голубым топливом обеспечены боле двух тысяч домов в 92 населенных пунктах десяти районов республики. А до 2025 года к газопроводу будут подключены 138 населенных пунктов.

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