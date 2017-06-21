ФАС возбудила дело в отношении IKEA из-за рекламной акции

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело о нарушении рекламного законодательства в отношении компании "ИКЕА Сентерс Рус Оперэйшн" (является частью группы компаний IKEA, занимается развитием и управлением торговыми центрами в РФ) из-за спорной рекламной акции, сообщается на сайте службы.

"Московское УФАС России возбудило дело о нарушении рекламного законодательства в отношении ООО "ИКЕА Сентерс Рус Оперэйшн", — говорится в сообщении. Поясняется, что в ФАС поступило заявление физического лица из-за распространения в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Мега Теплый Стан" рекламы акции "Напиток в подарок".

Согласно информации в листовке, при суммарной покупке в ТРЦ "Мега Теплый Стан" на сумму 1 тысяча рублей в одном из указанных в листовке ресторанов на территории торгового центра можно получить напиток в подарок.

Согласно сведениям, представленным "ИКЕА Сентерс Рус Оперэйшн", в соответствии с правилами акции для получения в подарок напитка необходимо было представить специальный купон, а не рекламную листовку.

"Как выяснило Московское УФАС России, спорная реклама этих сведений не содержала, а изображение напитка в рекламе не соответствовало реальному подарку", — отмечает служба.