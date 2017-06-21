МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Бразилия хочет привлечь средства российских инвесторов в экономику республики, заявил президент Бразилии Мишел Темер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
По его словам, уровень инфляции в Бразилии снижается, то же самое происходит с процентными ставками в банках.
"И сейчас я нахожусь здесь именно для того, чтобы стимулировать российских инвесторов, инвестировать в различные области бразильской экономики. У нас существует более 50 областей — энергия, газ, нефть, которые могут заинтересовать экономическую систему России", — сказал Темер.
Кроме того он сообщил, что в Бразилии предпринимаются шаги для того, чтобы избежать двойного налогообложения, что будет большим преимуществом для взаимодействий двух государств.