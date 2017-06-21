Президент Бразилии Мишел Темер во время переговоров с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 21 июня 2017

Президент Бразилии Мишел Темер во время переговоров с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 21 июня 2017

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Бразилия хочет привлечь средства российских инвесторов в экономику республики, заявил президент Бразилии Мишел Темер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Говоря о партнерстве России и Бразилии, Темер отметил, что необходимо увеличивать взаимные инвестиции в Бразилии. В ходе прошедших контактов с вице-премьером Аркадием Дворковичем и встречи деловых кругов двух стран бразильская сторона подробно обрисовала ситуацию в стране, сообщил Темер.

По его словам, уровень инфляции в Бразилии снижается, то же самое происходит с процентными ставками в банках.

"И сейчас я нахожусь здесь именно для того, чтобы стимулировать российских инвесторов, инвестировать в различные области бразильской экономики. У нас существует более 50 областей — энергия, газ, нефть, которые могут заинтересовать экономическую систему России", — сказал Темер.

Кроме того он сообщил, что в Бразилии предпринимаются шаги для того, чтобы избежать двойного налогообложения, что будет большим преимуществом для взаимодействий двух государств.