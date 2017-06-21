Федун считает санкции США против "ИФД Капиталъ" бюрократической ошибкой

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Санкции против "ИФД Капиталъ" являются чисто бюрократической ошибкой, заморозки активов компании в связи с этим не ожидается, сообщил журналистам совладелец "ИФД Капиталъ" Леонид Федун.

"Да ничего не будет заморожено. Я думаю, что это была чисто бюрократическая ошибка, которую мы будем сегодня исправлять", — ответил Федун на соответствующий вопрос.

Министерство финансов США во вторник расширило список санкций в отношении компаний и физлиц из РФ и Донбасса из-за ситуации на Украине. В список попали 38 новых компаний, включая "ИФД Капиталъ" и якобы принадлежащий ему 4-звёздочный отель, расположенный в Алуште, Riviera Sunrise Resort & Spa, также в список включена председатель правления группы Ольга Плаксина.

Как сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе "ИФД Капиталъ", компания подаст апелляцию в министерство финансов США на решение о ее включении в санкционный список.