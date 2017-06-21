Российские инвестиции в экономику Бразилии достигли около $1,5 млрд

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Объем российских инвестиций в экономику Бразилии составляет примерно 1,5 миллиарда долларов, сообщается в информационных материалах ко встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и президента республики Мишела Темера.

"Зафиксирован приток российских инвестиций в экономику Бразилии (по экспертным оценкам, накопленные российские инвестиции в Бразилии составляют около 1,5 миллиарда долларов), в частности, по линии ОАО "НК "Роснефть" (участие в проекте разработки углеводородов в бассейне реки Солимойнс), ОАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" (авиастроение), ЗАО "Псковэлектросвар" (инфраструктурные проекты), Группы компаний "Содружество" (хранение и переработка зерновых и масленичных культур), ОАО "Уралкалий" (один из крупнейших поставщиков калийных удобрений с долей рынка 17%, инвестиции в портовые активы), ОАО "Силовые машины" (гидроэлектроэнергетика)", — говорится в материалах.

Кроме того отмечается, что в Рио-де-Жанейро функционирует представительство компании "Газпром", которая заинтересована в налаживании поставок в Бразилию сжиженного газа, импорте бразильского оборудования для установок газодобычи на морском шельфе, а также в участии в строительстве подземных хранилищ для СПГ.