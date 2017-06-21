Дыра в капитале Владпромбанка составила 3,2 миллиарда рублей

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Совокупная разница между величиной обязательств и активов Владпромбанка, лишившегося лицензии 28 апреля, составила 3,193 миллиарда рублей, говорится в вестнике Банка России.
Решение об отзыве лицензии Владпромбанка было принято ЦБ в связи с неисполнением требований законодательства и нормативных актов регулятора, в том числе в области противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также было принято во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 апреля 2017 года занимал 287-е место в банковской системе РФ.
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