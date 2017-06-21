Дыра в капитале Владпромбанка составила 3,2 миллиарда рублей

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Совокупная разница между величиной обязательств и активов Владпромбанка, лишившегося лицензии 28 апреля, составила 3,193 миллиарда рублей, говорится в вестнике Банка России.

Активы банка по результатам обследования составили 1,844 миллиарда рублей, обязательства — 5,037 миллиарда рублей.

Решение об отзыве лицензии Владпромбанка было принято ЦБ в связи с неисполнением требований законодательства и нормативных актов регулятора, в том числе в области противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также было принято во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

В мае АСВ сообщало, что за выплатой страхового возмещения на сумму около 4,3 миллиарда рублей могут обратиться порядка 6,5 тысячи вкладчиков Владпромбанка. Страховое возмещение клиентам банка будет выплачиваться в семи регионах.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 апреля 2017 года занимал 287-е место в банковской системе РФ.

О громких случаях отзыва лицензий у банков в России читайте в справке РИА Новости >>