Рогозин рассказал о перспективах SSJ100 на индийском рынке

НОВОСИБИРСК, 21 июн — РИА Новости. Российский ближнемагистральный пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 может иметь перспективы на индийском рынке, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин журналистам на международном форуме технологического развития "Технопром".
"Он тоже может иметь перспективы на индийском рынке", — сказал Рогозин, участвовавший в среду в заседании комитета высокого уровня по сотрудничеству в области высоких технологий военного, двойного и гражданского назначения РФ и Индии в рамках "Технопрома".
"Мы подошли к этапу сложных летных испытаний нового нашего самолета МС-21 и считаем, что есть смысл его показать нашим индийским коллегам", — сказал Рогозин, добавив, что РФ ожидает индийскую делегацию на международном аэрокосмическом салоне в Жуковском в конце июля.
МС-21 — пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".