Рогозин рассказал о перспективах SSJ100 на индийском рынке

НОВОСИБИРСК, 21 июн — РИА Новости. Российский ближнемагистральный пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 может иметь перспективы на индийском рынке, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин журналистам на международном форуме технологического развития "Технопром".

Самолет рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году. Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в понедельник в Ле Бурже говорил, что до конца текущего года будет принято решение по созданию удлиненной версии SSJ100 — на 130 мест.

"Он тоже может иметь перспективы на индийском рынке", — сказал Рогозин, участвовавший в среду в заседании комитета высокого уровня по сотрудничеству в области высоких технологий военного, двойного и гражданского назначения РФ и Индии в рамках "Технопрома".

Вице-премьер также отметил, что на авиасалоне МАКС-2017 индийским партнерам может быть представлен новый российский пассажирский лайнер МС-21.

"Мы подошли к этапу сложных летных испытаний нового нашего самолета МС-21 и считаем, что есть смысл его показать нашим индийским коллегам", — сказал Рогозин, добавив, что РФ ожидает индийскую делегацию на международном аэрокосмическом салоне в Жуковском в конце июля.

МС-21 — пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".