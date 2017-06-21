Дворкович поручил создать зарядную инфраструктуру для электрокаров

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович дал поручения по вопросам проектирования и строительства зарядной инфраструктуры для электромобилей, сообщается на сайте кабинета министров.

Так, вице-премьер поручил МЧС, Минэнерго, Минэкономразвития и Минпромторгу до 25 октября подготовить и внести в правительство РФ проект нормативного правового акта, который предусматривает внесение изменений в постановление правительства РФ "О противопожарном режиме". Также министерства должны внести изменения в свод правил "Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности" в части устранения барьеров развития зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Кроме того, Минстрой, Минэнерго и Минпромторг должны будут внести изменения в своды правил и строительные нормы и правила (СНиП), направленные на регламентацию и упрощение проектирования и строительства зарядной инфраструктуры для электромобилей.