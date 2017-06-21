Нефть слабо дешевеет после падения цен во вторник

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду слабо снижаются после падения более чем на 3% во вторник на фоне опасений инвесторов по поводу избытка предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.08 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,26% — до 45,90 долларов за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,14%, до 43,45 доллара за баррель. В ходе торгов вторника Brent падала до 45,45 доллара за баррель, что является самым низким уровнем с 15 ноября 2016 года. Марка WTI опускалась до минимальной отметкой с 14 ноября 2016 года в 42,95 доллара.

Несмотря на то, что страны ОПЕК и другие нефтедобывающие страны сокращают объемы производства с января, инвесторы по-прежнему считают, что их соглашение малоэффективно. Рост добычи в США и Ливии, а также высокий уровень запасов нефти подрывают прогнозы, что сокращение добычи участниками венских соглашений поднимет цены на "черное золото".

"Августовская программа увеличения экспорта в Нигерии и подъем добычи нефти в Ливии должны оказать давление на нефтяные цены в ближайшем будущем", — передает агентство Рейтер мнение старшего аналитика PVM Oil Associates Тамаша Варга (Tamas Varga).

Позднее в среду трейдеры ожидают данных минэнерго США по запасам "черного золота" в стране. По прогнозу аналитиков, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 июня, снизились на 2,106 миллиона баррелей, или на 0,41% — до 509,39 миллиона баррелей.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.