Рогозин отметил перспективы высокотехнологичного сотрудничества РФ и Индии

НОВОСИБИРСК, 21 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин видит перспективы развития совместного российско-индийского высокотехнологичного сотрудничества в рамках поставок газотурбинного оборудования для энергогенерирующих компаний.
"Мы готовы предложить технологии, которые позволят с помощью авиационного двигателестроения создавать установки электрогенерирующие для… предприятий, там, где невыгодно тянуть линии электропередачи", — добавил он.
По его словам, приоритетное внимание уделяется научно-техническому потенциалу России и Индии, созданию новой высокотехнологичной продукции и ее совместному продвижению на мировой рынок.
"Подобное взаимодействие возможно на стыке российской фундаментальной науки и ресурсов и индийской инженерной индустрии", — считает Рогозин.
Заседание комитета проходит в рамках международного форума технологического развития "Технопром", в нем принимает участие также министр обороны Индии Арун Джейтли.