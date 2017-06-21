Рогозин отметил перспективы высокотехнологичного сотрудничества РФ и Индии

НОВОСИБИРСК, 21 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин видит перспективы развития совместного российско-индийского высокотехнологичного сотрудничества в рамках поставок газотурбинного оборудования для энергогенерирующих компаний.

"Видится перспектива развития совместного российско-индийского высокотехнологичного сотрудничества в осуществлении поставок газотурбинного и газоперекачиваемого оборудования для нужд энергогенерирующих и индикаторных компаний", — сказал Рогозин на заседании комитета высокого уровня по сотрудничеству в области высоких технологий военного, двойного и гражданского назначения РФ и Индии.

"Мы готовы предложить технологии, которые позволят с помощью авиационного двигателестроения создавать установки электрогенерирующие для… предприятий, там, где невыгодно тянуть линии электропередачи", — добавил он.

По его словам, приоритетное внимание уделяется научно-техническому потенциалу России и Индии, созданию новой высокотехнологичной продукции и ее совместному продвижению на мировой рынок.

"Подобное взаимодействие возможно на стыке российской фундаментальной науки и ресурсов и индийской инженерной индустрии", — считает Рогозин.

Заседание комитета проходит в рамках международного форума технологического развития "Технопром", в нем принимает участие также министр обороны Индии Арун Джейтли.