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Экономика

BCG: мировой рынок робототехники будет расти быстрее прогнозов

06:4521.06.2017
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкДемонстрация новейших технологий. Архивное фотоДемонстрация новейших технологий. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Объем мирового рынка робототехники к 2025 году может составить 87 миллиардов долларов против 15,1 миллиарда долларов в 2010 году, прогнозирует Boston Consulting Group (BCG).

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В 2014 году BCG прогнозировала рост объема этого рынка к 2025 году до 67 миллиарда долларов, однако повысила этот прогноз — преимущественно из-за стремительного повышения потребительского спроса.

"Прежний расчетный показатель 2014 года, 67 миллиардов долларов, был пересмотрен и значительно увеличен, главным образом, из-за быстрого роста потребительского спроса. BCG улучшила свой прогноз в потребительском секторе на 14 миллиардов долларов — до 23 миллиардов, то есть на 156% по сравнению с прежней оценкой", — говорится в сообщении BCG.

Антропоморфный робот Федор. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Овчаров
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В 2010 году объем в потребительском секторе здесь составлял 1 миллиард долларов (данные исследования BCG от 2014 года).

По словам партнера BCG Влада Лукича, которые приводятся в сообщении, основная часть роста в потребительском секторе к 2025 году придется на такие сферы, как самоуправляемые автомобили и домашняя техника.

Кроме того, BCG повысила прогноз по объему рынка робототехники в коммерческом секторе – до 22,8 миллиарда долларов с 17 миллиардов (в 2010 году было 3,2 миллиарда долларов).

Потребительский рост

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© РИА Новости / The Norwegian Armed Forces
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Как отмечает BCG, прогнозные показатели необходимо было пересмотреть в связи с несколькими факторами. Во-первых, по данным компании, всего за год — с 2014 по 2015 год — частные инвестиции в области робототехники увеличились втрое.

"Снижающиеся цены способствуют быстрому росту спроса, что значительно ускоряет процесс совершенствования функциональных возможностей и компонентов, которые могут использоваться в гораздо большем числе отраслей и сфер применения, чем первоначально ожидали многие обозреватели", — объясняет BCG.

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В 2016 году в области робототехники произошло кардинальное переориентирование на потребительский сектор, в котором резко увеличилось количество производителей робототехники, пишет компания. "Сегодня роботы могут пылесосить и мыть полы, чистить водостоки, обучать детей, обеспечивать наблюдение за домом и безопасность, а также выполнять функции компаньонов и помощников по уходу за больными родственниками", — поясняют консультанты.

Как выяснила BCG, с 2012 года 40% всех новых производителей робототехники появилось именно в потребительском секторе — это превосходит показатели роста в военном, коммерческом и промышленном секторах. Согласно проведенному BCG анализу, на военный сектор приходится 26% новых компаний, на коммерческий — 24%, а на промышленный – 10%.

Спрос будет расти

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Аналитики BCG прогнозируют увеличение потребительского спроса на робототехнику, и, следовательно, рост инвестиций.

"По мере расширения использования робототехники в повседневной жизни — от роботов-пылесосов до технологий дистанционного присутствия в офисе — среди потребителей будет расти спрос на увеличение числа подобных продуктов. Это будет способствовать привлечению большего объема инвестиций и дальнейшему развитию функционала робототехники", — уверена Алисон Сандер, возглавляющая в BCG Center for Sensing & Mining the Future.

В компании также уверены, что применение робототехники в бизнесе является стратегическим решением, а не просто вложением капитала.

Лаборатория прогрессивных полимеров Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова
© Фото : предоставлено Фондом перспективных исследований
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"Задача прогрессивных компаний — понять, как следует использовать робототехнику для приобретения конкурентного преимущества. Для этого может быть необходимо выявить наиболее перспективное направление, в котором оптимальное сочетание человеческого труда и машин обеспечит самую высокую окупаемость, либо потребуется создать абсолютно новую бизнес-модель. Руководство должно действовать уже сейчас в целях выработки единого мнения, тестирования и пробной эксплуатации робототехники в различных сферах применения и инвестирования в инфраструктуру, включая создание базы для цифровой системы снабжения на производстве", — пишут аналитики.

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