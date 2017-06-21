BCG: мировой рынок робототехники будет расти быстрее прогнозов

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Объем мирового рынка робототехники к 2025 году может составить 87 миллиардов долларов против 15,1 миллиарда долларов в 2010 году, прогнозирует Boston Consulting Group (BCG).
"Прежний расчетный показатель 2014 года, 67 миллиардов долларов, был пересмотрен и значительно увеличен, главным образом, из-за быстрого роста потребительского спроса. BCG улучшила свой прогноз в потребительском секторе на 14 миллиардов долларов — до 23 миллиардов, то есть на 156% по сравнению с прежней оценкой", — говорится в сообщении BCG.
По словам партнера BCG Влада Лукича, которые приводятся в сообщении, основная часть роста в потребительском секторе к 2025 году придется на такие сферы, как самоуправляемые автомобили и домашняя техника.
Кроме того, BCG повысила прогноз по объему рынка робототехники в коммерческом секторе – до 22,8 миллиарда долларов с 17 миллиардов (в 2010 году было 3,2 миллиарда долларов).
Потребительский рост
"Снижающиеся цены способствуют быстрому росту спроса, что значительно ускоряет процесс совершенствования функциональных возможностей и компонентов, которые могут использоваться в гораздо большем числе отраслей и сфер применения, чем первоначально ожидали многие обозреватели", — объясняет BCG.
Как выяснила BCG, с 2012 года 40% всех новых производителей робототехники появилось именно в потребительском секторе — это превосходит показатели роста в военном, коммерческом и промышленном секторах. Согласно проведенному BCG анализу, на военный сектор приходится 26% новых компаний, на коммерческий — 24%, а на промышленный – 10%.
Спрос будет расти
"По мере расширения использования робототехники в повседневной жизни — от роботов-пылесосов до технологий дистанционного присутствия в офисе — среди потребителей будет расти спрос на увеличение числа подобных продуктов. Это будет способствовать привлечению большего объема инвестиций и дальнейшему развитию функционала робототехники", — уверена Алисон Сандер, возглавляющая в BCG Center for Sensing & Mining the Future.
В компании также уверены, что применение робототехники в бизнесе является стратегическим решением, а не просто вложением капитала.