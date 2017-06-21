Золотова: ювелирная экспертиза требует сочетания научных знаний и интуиции

Приобретая ювелирные изделия, покупатели справедливо ожидают, что товар будет не только привлекательным внешне, но и качественным, соответствующим заявленной стоимости. В то же время, на рынке нередко встречаются и поддельные изделия. Можно ли обезопасить себя от приобретения фальсификата? Как сегодня устанавливается подлинность ювелирного изделия? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказала доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова Светлана Золотова.

- Светлана Валентиновна, как сегодня подделывают ювелирные украшения?

— Все подделки можно разделить на три категории: подделка металла, подделка ювелирной вставки (этим термином обозначаются природные минералы, жемчуг, янтарь, синтетически выращенные кристаллы и искусственные материалы, например, стекло, по внешнему виду напоминающие какие-либо камни), а также выдача ювелирного изделия за украшение известного бренда. Чаще всего на российском рынке встречаются поддельные ювелирные вставки.

Подделок металла гораздо меньше: еще с советских времен в России существует отработанная система пробирования, клеймения, то есть государственной проверки драгоценных сплавов. Согласно законодательству, все ювелирные изделия, реализуемые в РФ, должны проходить такой контроль и получать клеймо государственного образца. Эта система защищает российского покупателя.

В принципе, ювелирное изделие из поддельного металла можно приобрести, если делать покупку не в магазине, а с рук или у частного лица в интернете. Большинство здравомыслящих людей такого не сделают.

Достаточно редко драгоценные сплавы полностью заменяют недрагоценными. Чаще в случае подделки драгметалл в сплаве присутствует, но его чуть меньше, чем заявлено пробой на клейме. Или же из недрагоценных сплавов изготовляют какие-то части изделий, например, замки.

- А как проверить подлинность ювелирной вставки, ведь на камни не ставят клеймо с пробой?

- Действительно, это очень большая проблема, ведь в нашей стране нет государственной проверки вставок. Так же как нет и установленных правил, что именно считать натуральной вставкой, закрепленных на законодательном уровне или хотя бы на уровне общественных организаций.

Особая сложность связана с тем, что постоянно развиваются технологии выращивания синтетических камней и изготовления новых материалов, которые применяются при изготовлении искусственных вставок. И отличить подделку от натурального камня бывает непросто.

Еще одна большая проблема – "облагороженные" вставки. Для них берется не совсем качественное сырье и с помощью определенных физико-химических методов оно "улучшается". Но, как правило, изменения происходят только внешние — меняется цвет или прозрачность камня.

Хоть сырье и природное, но полноценным натуральным камнем "облагороженный" камень нельзя назвать. Во всяком случае, подобные вещи должны стоить дешевле. И потребителя следует оповещать о факте облагораживания.

- А можно подделать все что угодно, или есть материалы, которые трудно имитировать?

- Чисто внешне имитировать можно все что угодно, технологии это позволяют. Вопрос лишь в степени подобия. Но, как правило, эксперты, которые занимаются подтверждением подлинности, делают заключения не по внешнему виду камня, а на основе измерения его физико-химических показателей.

Экспертизу по внешнему виду только в кино можно увидеть. Но на практике бывает и так, что по внешнему виду вообще ничего нельзя сказать. Как правило, это относится к бесцветным прозрачным камням – например, к бриллиантам и его качественным имитациям типа природного циркона или фианита.

- Для чего же тогда эксперт вставляет лупу в глаз?

— В любом случае, при экспертизе сначала производится внешний осмотр камня, эксперт оценивает общее впечатление: его цвет, блеск, игру света, видимые включения. Также есть некоторые второстепенные признаки, например, вид и качество огранки – согласитесь, что плохо выполненная огранка на крупном чистом бриллианте смотрится подозрительно. У хорошего камня вряд ли будет дешевая или некачественная огранка. Есть множество и других подобных моментов, о которых коротко не расскажешь.

Но подтверждение подлинности камня — это совершенно другое. Качественную подделку с помощью лупы в глазу не отличить. В то же время, при осмотре эксперт может получить общее впечатление от камня, и если он видел много камней, то он получит подсказку на подсознательном уровне. Конечно, на шестом чувстве не сделаешь выводов, но можно понять, куда двигаться.

- Очевидно, чаще всего подделывают наиболее дорогие камни?

— Да, чем дороже камень, тем выгоднее его подделывать. Но, опять же, смотря что мы понимаем под подделкой. Когда облагороженные камни выдают за натуральные, нельзя сказать, что они совсем поддельные. Бывает, что за натуральные камни выдают выращенные синтетически. Тот же синтетический рубин по всем характеристикам будет рубином. Он будет отличаться от натурального только тем, что выращен в лаборатории, но его цена будет отличаться на порядок.

- Как это можно проверить?

— По внешнему виду достаточно сложно, для этого нужны физико-химические методы. Другое дело, что сейчас на российском рынке среди новых изделий натуральных рубинов нет в принципе, в лучшем случае, облагороженные камни. Конечно, в украшениях столетней давности может встретиться и натуральный рубин, тогда облагораживание не было так распространено.

Но синтетические камни уже давно выращивают. Свой метод искусственного выращивания рубинов Огюст Вернейль разработал еще в конце 19 века. В Советском Союзе рубины промышленно выращивают с 1960-х годов.

- Как давно развиваются исследования по выявлению подделок?

— С самого зарождения ювелирного дела. Еще в Древнем Египте золото нередко подделывали электрумом — природным сплавом двух частей золота и одной части серебра. Соответственно, эти материалы нужно было как-то различить. А электрум отличается от других золотых сплавов тем, что из него нельзя просто кислотой выделить серебро. Египтяне долгое время не могли научиться его распознавать, но, по крайней мере, такая задача ставилась уже тогда.

С тех пор наука постоянно развивается. Понятно, что эксперты, которые занимаются выявлением фальсификата и идентификацией, всегда чуть-чуть отстают от тех, кто придумывает новые способы фальсификации. Сначала фальсификат появляется на рынке, потом рынок начинает на него реагировать. Плюс должно пройти определенное время, чтобы нашли действенный метод выявления подделки.

- На все ли методы подделки найдены способы ее выявления?

— Есть методы облагораживания, которые пока нельзя выявить, не разрушив изделие или камень. А ведь при экспертизе в большинстве случаев эксперт не имеет права нарушать целостность изделия.

- Насколько бережно современные методы экспертизы работают с ювелирными изделиями?

— Например, при кислотной пробе на золото не надо брать пробу с поверхности изделия, нужно просто капнуть на сплав определенной кислотой в незаметном месте, и если проба соответствует заявленной, то изделию ничего не будет. А вот если проба ниже заявленной, то пойдет реакция и останется маленькое пятнышко. Да и тогда можно это место аккуратно зачистить, и следа не останется.

Экспертизу камней проводят, преимущественно, спектральными и другими оптическими методами. Последние лет 20-30 активно развивается рентгено-флюоресцентный метод.

- Наверное, они универсальны, так как не портят изделие?

— Там есть некоторые особенности. Как правило, камень должен быть вынут из оправы. Некоторые методы требуют определенного расположения камня в приборе, но это не всегда возможно.

- Кто чаще всего заказывает экспертизу ювелирных изделий? Частные лица при покупке?

— Основной заказчик экспертиз — скорее, не частные лица, а различные государственные организации, например, таможенные органы. Бывает так, что на таможне задерживают человека с незадекларированными ювелирными украшениями. Согласно закону через границу Российской Федерации можно перевести товаров на сумму не более 10 000 долларов. И тогда эксперт должен определить стоимость изъятых ценностей. Это большая ответственность, ведь по результатам экспертизы суд определит наказание.

Это лишь один из многих примеров работы экспертов. Кроме ФТС, мы готовим экспертов для работы в страховой и налоговой сферах, правоохранительных органов, в сфере частного бизнеса, для консалтинговых служб и так далее.



