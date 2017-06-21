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Экономика

Золотова: ювелирная экспертиза требует сочетания научных знаний и интуиции

10:0021.06.2017
(обновлено: 10:19 21.06.2017)
0340
© Пресс-служба РЭУ им. ПлехановаСветлана ЗолотоваСветлана Золотова
© Пресс-служба РЭУ им. Плеханова

Приобретая ювелирные изделия, покупатели справедливо ожидают, что товар будет не только привлекательным внешне, но и качественным, соответствующим заявленной стоимости. В то же время, на рынке нередко встречаются и поддельные изделия. Можно ли обезопасить себя от приобретения фальсификата? Как сегодня устанавливается подлинность ювелирного изделия? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказала доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова Светлана Золотова.

- Светлана Валентиновна, как сегодня подделывают ювелирные украшения? 

— Все подделки можно разделить на три категории: подделка металла, подделка ювелирной вставки (этим термином обозначаются природные минералы, жемчуг, янтарь, синтетически выращенные кристаллы и искусственные материалы, например, стекло, по внешнему виду напоминающие какие-либо камни), а также выдача ювелирного изделия за украшение известного бренда. Чаще всего на российском рынке встречаются поддельные ювелирные вставки.

Типичные подделки: любой обман за ваши деньги
© РИА НовостиДрагоценные камни чаще всего подделывают тремя способами. Во-первых, мошенники выдают полудрагоценные и поделочные камни за драгоценные (горный хрусталь за бриллиант, хризолит за изумруд, шпинель за рубин). Во-вторых, вместо драгоценных камней продают искусственные или синтетические (фианиты и карбид кремния выдают за бриллианты, синтетические корунды за природные сапфиры, стекло за горный хрусталь). Третий способ обмана более тонкий – это завышение экспертных характеристик камня.

На снимке: страз с 57 гранями, ограненный классической бриллиантовой огранкой.


Фианит
© РИА Новости
Драгоценные камни чаще всего подделывают тремя способами. Во-первых, мошенники выдают полудрагоценные и поделочные камни за драгоценные (горный хрусталь за бриллиант, хризолит за изумруд, шпинель за рубин). Во-вторых, вместо драгоценных камней продают искусственные или синтетические (фианиты и карбид кремния выдают за бриллианты, синтетические корунды за природные сапфиры, стекло за горный хрусталь). Третий способ обмана более тонкий – это завышение экспертных характеристик камня.

На снимке: страз с 57 гранями, ограненный классической бриллиантовой огранкой.


© РИА НовостиВизуально оценить подлинность или рыночную стоимость камня в изделии во многих случаях невозможно, поэтому перед совершением дорогостоящей покупки лучше обратиться к специалистам. Они проведут исследование, в том числе с применением лабораторных методов.

На снимке: проверка подлинности бриллиантов с помощью измерения их теплопроводности на специальном детекторе. Алмазы необычных цветов в природе встречаются редко.

Лабораторное проведение тестирования качества бриллиантов
© РИА Новости
Визуально оценить подлинность или рыночную стоимость камня в изделии во многих случаях невозможно, поэтому перед совершением дорогостоящей покупки лучше обратиться к специалистам. Они проведут исследование, в том числе с применением лабораторных методов.

На снимке: проверка подлинности бриллиантов с помощью измерения их теплопроводности на специальном детекторе. Алмазы необычных цветов в природе встречаются редко.

© РИА НовостиВ ювелирном изделии могут быть подменены отдельные части. Например, в цепочках могут быть фальсифицированы некоторые звенья, к поддельным цепочкам и кулонам могут быть присоединены замки из настоящего золота с настоящими клеймами.

На снимке цепочки различных плетений – часть коллекции серебряных изделий РЭУ им. Плеханова.

Часть коллекции серебряных изделий РЭУ им. Плеханова
© РИА Новости
В ювелирном изделии могут быть подменены отдельные части. Например, в цепочках могут быть фальсифицированы некоторые звенья, к поддельным цепочкам и кулонам могут быть присоединены замки из настоящего золота с настоящими клеймами.

На снимке цепочки различных плетений – часть коллекции серебряных изделий РЭУ им. Плеханова.

© РИА Новости / Юрий СомовПерейти в фотобанкСодержание драгоценного металла в изделии можно определить только лабораторными методами. Наличие государственного пробирного клейма является определенной гарантией подлинности, но, тем не менее, встречаются и поддельные клейма.Ювелирные украшения из золота
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
Содержание драгоценного металла в изделии можно определить только лабораторными методами. Наличие государственного пробирного клейма является определенной гарантией подлинности, но, тем не менее, встречаются и поддельные клейма.
© РИА НовостиПодделать целую шкуру довольно сложно из-за разницы в анатомии животных. Зато подделки встречаются в готовых изделиях. Менее ценная шкурка выдается за шкурку более ценного вида. Например, колонка выдают за норку, которая стоит ощутимо дороже. Чаще всего для фальсификации применяют крашение, щипку (удаление остевых волос), стрижку и шлифование кожевой ткани.

На снимке: шкура колонка (светлого цвета) и шкура норки (темного цвета).


Меховые шкурки
© РИА Новости
Подделать целую шкуру довольно сложно из-за разницы в анатомии животных. Зато подделки встречаются в готовых изделиях. Менее ценная шкурка выдается за шкурку более ценного вида. Например, колонка выдают за норку, которая стоит ощутимо дороже. Чаще всего для фальсификации применяют крашение, щипку (удаление остевых волос), стрижку и шлифование кожевой ткани.

На снимке: шкура колонка (светлого цвета) и шкура норки (темного цвета).


© РИА НовостиЛучшая защита от подделки меховых изделий – приобретение целых шкурок и пошив меховых изделий на заказ. При покупке мех разных животных можно различить визуально. Например, волос на шкуре стриженого и осветленного бобра более длинный и густой, чем на шкурке стриженой норки, у которой мех мягче и короче, а кожевая ткань тоньше и пластичнее.Мех
© РИА Новости
Лучшая защита от подделки меховых изделий – приобретение целых шкурок и пошив меховых изделий на заказ. При покупке мех разных животных можно различить визуально. Например, волос на шкуре стриженого и осветленного бобра более длинный и густой, чем на шкурке стриженой норки, у которой мех мягче и короче, а кожевая ткань тоньше и пластичнее.
© РИА НовостиНаиболее распространённый способ подделки изделий из натуральной кожи – имитация кожи из дорогих шкур. При высококачественном тиснении изделие из шкуры крупного рогатого скота может довольно точно имитировать кожу крокодила, змеи или ската. Натуральная кожа также может быть заменена искусственной или композиционной (материалом из прессованных кожевенных отходов: обрези, стружки, муки).

На снимке: натуральная кожа электрического ската (бордовая), сверху имитация – тиснёная кожа из шкур крупного рогатого скота.

Натуральная кожа электрического ската и имитация (сверху)
© РИА Новости
Наиболее распространённый способ подделки изделий из натуральной кожи – имитация кожи из дорогих шкур. При высококачественном тиснении изделие из шкуры крупного рогатого скота может довольно точно имитировать кожу крокодила, змеи или ската. Натуральная кожа также может быть заменена искусственной или композиционной (материалом из прессованных кожевенных отходов: обрези, стружки, муки).

На снимке: натуральная кожа электрического ската (бордовая), сверху имитация – тиснёная кожа из шкур крупного рогатого скота.

© РИА НовостиВ простых случаях подделку можно выявить визуально. Например, фактура кожи змеи такова, что чешуйки расположены «внахлёст», а у имитации – «стык в стык». Более искусные подделки выявляются экспертизой: поперечный срез кожи покажет ее строение, что позволит определить происхождение материала.

На снимке: темно-зеленый фрагмент кожи – лягушка (оригинал), светло-зеленый фрагмент кожи – водяная змея (оригинал).

Кожа
© РИА Новости
В простых случаях подделку можно выявить визуально. Например, фактура кожи змеи такова, что чешуйки расположены «внахлёст», а у имитации – «стык в стык». Более искусные подделки выявляются экспертизой: поперечный срез кожи покажет ее строение, что позволит определить происхождение материала.

На снимке: темно-зеленый фрагмент кожи – лягушка (оригинал), светло-зеленый фрагмент кожи – водяная змея (оригинал).

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаВ производстве поддельной обуви довольно часто применяется примитивный обман. Более дешевый велюр выдают за дорогую замшу, которая легко переносит дождь и снег, но практически не используется для массового производства обуви из-за малой толщины, низкой прочности и высокой стоимости. Основные стельки из натуральной кожи могут заменить картонными.Конкурс красоты Мисс Москва 2010
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
В производстве поддельной обуви довольно часто применяется примитивный обман. Более дешевый велюр выдают за дорогую замшу, которая легко переносит дождь и снег, но практически не используется для массового производства обуви из-за малой толщины, низкой прочности и высокой стоимости. Основные стельки из натуральной кожи могут заменить картонными.
© РИА НовостиНаиболее грубый способ подделки вина – выдача за вино окрашенного ароматизированного спиртового раствора. Часто встречается шаптализация вина – улучшение качества вина с помощью подсахаривания виноградного сусла и снижения кислотности истолченным мелом.Вино
© РИА Новости
Наиболее грубый способ подделки вина – выдача за вино окрашенного ароматизированного спиртового раствора. Часто встречается шаптализация вина – улучшение качества вина с помощью подсахаривания виноградного сусла и снижения кислотности истолченным мелом.
© РИА НовостиВ других случаях столовые вина выдаются за вина защищенных географических указаний и вина защищенных наименований места происхождения (российское за итальянское или французское).Вино
© РИА Новости
В других случаях столовые вина выдаются за вина защищенных географических указаний и вина защищенных наименований места происхождения (российское за итальянское или французское).
© РИА НовостиСамый тонкий вид фальсификации вина – продажа вина одного года под видом урожая другого года. Грубые подделки вин можно распознать визуально (по наличию или отсутствие блеска, цвету и прозрачности), органолептически (по вкусу и запаху), тонкие – с помощью химического анализа.Экспертиза вина
© РИА Новости
Самый тонкий вид фальсификации вина – продажа вина одного года под видом урожая другого года. Грубые подделки вин можно распознать визуально (по наличию или отсутствие блеска, цвету и прозрачности), органолептически (по вкусу и запаху), тонкие – с помощью химического анализа.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСмертельно опасный способ грубой фальсификации крепких алкогольных напитков – использование метилового спирта вместо этилового. Часто встречается завышение возраста (подмена выдержанных спиртов невыдержанными), подделка выдержки (добавление экстрактов), замена солодовых спиртов зерновыми.Торговля алкоголем
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Смертельно опасный способ грубой фальсификации крепких алкогольных напитков – использование метилового спирта вместо этилового. Часто встречается завышение возраста (подмена выдержанных спиртов невыдержанными), подделка выдержки (добавление экстрактов), замена солодовых спиртов зерновыми.
© РИА НовостиНаиболее грубые подделки можно выявить по внешнему виду бутылки (этикетка, стекло и т.д.), более тонкие – по вкусу и запаху. Наиболее качественные подделки может выявить только сложный лабораторный анализ.Экспертиза крепких алкогольных напитков
© РИА Новости
Наиболее грубые подделки можно выявить по внешнему виду бутылки (этикетка, стекло и т.д.), более тонкие – по вкусу и запаху. Наиболее качественные подделки может выявить только сложный лабораторный анализ.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкСамый распространенный способ фальсификации кофе – выдача робусты за арабику. Таких фальшивок на рынке до четверти от всего объема продаваемого кофе. Даже под очень известными брендами может продаваться кофе, качество которого не соответствует заявленному на этикетке (под видом кофе премиум-класса продают кофе даже не первого, а второго сорта).Производство кофе на предприятии корпорации Союз
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Самый распространенный способ фальсификации кофе – выдача робусты за арабику. Таких фальшивок на рынке до четверти от всего объема продаваемого кофе. Даже под очень известными брендами может продаваться кофе, качество которого не соответствует заявленному на этикетке (под видом кофе премиум-класса продают кофе даже не первого, а второго сорта).
© РИА НовостиДля кофе в зернах определить несоответствие можно невооруженным глазом: у качественной арабики зерна должны быть одного размера и формы, идентичной окраски, на каждые сто граммов зерен должно быть не более 6% ломаных зерен и обломков зерна. Для молотого кофе может потребоваться химическая экспертиза (например, методом хроматографии).Кофе
© РИА Новости
Для кофе в зернах определить несоответствие можно невооруженным глазом: у качественной арабики зерна должны быть одного размера и формы, идентичной окраски, на каждые сто граммов зерен должно быть не более 6% ломаных зерен и обломков зерна. Для молотого кофе может потребоваться химическая экспертиза (например, методом хроматографии).
© РИА НовостиПо оценкам экспертов, до 30% всей парфюмерной продукции в России являются контрафактом. Подделывают практически все виды парфюмерных и косметических товаров.Парфюмерия
© РИА Новости
По оценкам экспертов, до 30% всей парфюмерной продукции в России являются контрафактом. Подделывают практически все виды парфюмерных и косметических товаров.
© РИА НовостиСпособы подделки очень разнообразны: от изготовления ассортиментного фальсификата (такой продукт отсутствует в ассортиментной линейке бренда) и грубых подделок (футляр и флакон выполнены из низкокачественных материалов, не соответствующих оригинальной продукции) до фальсификатов высокого уровня, почти неотличимых от оригинала.Парфюм
© РИА Новости
Способы подделки очень разнообразны: от изготовления ассортиментного фальсификата (такой продукт отсутствует в ассортиментной линейке бренда) и грубых подделок (футляр и флакон выполнены из низкокачественных материалов, не соответствующих оригинальной продукции) до фальсификатов высокого уровня, почти неотличимых от оригинала.
© РИА НовостиВидовую фальсификацию мясных товаров (например, замена говядины мясом буйвола, а тушки кролика тушкой кошки) чаще выявляют при пересечении товаром границы таможенного пространства либо в местах неконтролируемой торговли (например, на придорожных стихийных рынках). Мелкие и нечистоплотные изготовители выдают мясосодержащие товары и их аналоги за мясные.Экспертиза мяса
© РИА Новости
Видовую фальсификацию мясных товаров (например, замена говядины мясом буйвола, а тушки кролика тушкой кошки) чаще выявляют при пересечении товаром границы таможенного пространства либо в местах неконтролируемой торговли (например, на придорожных стихийных рынках). Мелкие и нечистоплотные изготовители выдают мясосодержащие товары и их аналоги за мясные.
© РИА НовостиСырое свежее мясо подделать трудно – каждый сорт мяса имеет свою выраженную структуру и цвет. А выявление подделок в готовых изделиях (колбасы, сосиски и т.д.) часто требует лабораторного исследования (в частности, тканевой идентификации посредством узи).Экспертиза мяса
© РИА Новости
Сырое свежее мясо подделать трудно – каждый сорт мяса имеет свою выраженную структуру и цвет. А выявление подделок в готовых изделиях (колбасы, сосиски и т.д.) часто требует лабораторного исследования (в частности, тканевой идентификации посредством узи).
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкФальсифицировать свежесть полуфабрикатов просто: лежалый фарш смешивают со свежим, к полуфабрикату "Шашлык" добавляют уксус и пряности, чтобы скрыть гнилостный запах, а куриную тушку, потерявшую свежесть, направляют на запекание.Мясной отдел гипермаркета в Новосибирске. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Фальсифицировать свежесть полуфабрикатов просто: лежалый фарш смешивают со свежим, к полуфабрикату "Шашлык" добавляют уксус и пряности, чтобы скрыть гнилостный запах, а куриную тушку, потерявшую свежесть, направляют на запекание.
© РИА НовостиНаиболее распространенный способ фальсификации – это подмешивание в сливочное масло растительных масел (пальмового и т.д.), а также спредов и маргаринов. Подделки можно выявить по цвету, вкусу и запаху. При лабораторном анализе масло с добавлением пальмового масла светится синим цветом.Экспертиза масла
© РИА Новости
Наиболее распространенный способ фальсификации – это подмешивание в сливочное масло растительных масел (пальмового и т.д.), а также спредов и маргаринов. Подделки можно выявить по цвету, вкусу и запаху. При лабораторном анализе масло с добавлением пальмового масла светится синим цветом.
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Подделок металла гораздо меньше: еще с советских времен в России существует отработанная система пробирования, клеймения, то есть государственной проверки драгоценных сплавов. Согласно законодательству, все ювелирные изделия, реализуемые в РФ, должны проходить такой контроль и получать клеймо государственного образца. Эта система защищает российского покупателя.

В принципе, ювелирное изделие из поддельного металла можно приобрести, если делать покупку не в магазине, а с рук или у частного лица в интернете. Большинство здравомыслящих людей такого не сделают. 

Достаточно редко драгоценные сплавы полностью заменяют недрагоценными. Чаще в случае подделки драгметалл в сплаве присутствует, но его чуть меньше, чем заявлено пробой на клейме. Или же из недрагоценных сплавов изготовляют какие-то части изделий, например, замки. 

- А как проверить подлинность ювелирной вставки, ведь на камни не ставят клеймо с пробой?

Фальсификация виски: как распознать и защититься
© РИА Новости, Инфографика
Фальсификация виски: как распознать и защититься
- Действительно, это очень большая проблема, ведь в нашей стране нет государственной проверки вставок. Так же как нет и установленных правил, что именно считать натуральной вставкой, закрепленных на законодательном уровне или хотя бы на уровне общественных организаций. 

Особая сложность связана с тем, что постоянно развиваются технологии выращивания синтетических камней и изготовления новых материалов, которые применяются при изготовлении искусственных вставок. И отличить подделку от натурального камня бывает непросто.

Еще одна большая проблема – "облагороженные" вставки. Для них берется не совсем качественное сырье и с помощью определенных физико-химических методов оно "улучшается". Но, как правило, изменения происходят только внешние — меняется цвет или прозрачность камня. 

Хоть сырье и природное, но полноценным натуральным камнем "облагороженный" камень нельзя назвать. Во всяком случае, подобные вещи должны стоить дешевле. И потребителя следует оповещать о факте облагораживания.

- А можно подделать все что угодно, или есть материалы, которые трудно имитировать? 

Кофе премиум класса: как отличить настоящую арабику
© РИА Новости, Инфографика
Кофе премиум класса: как отличить настоящую арабику
- Чисто внешне имитировать можно все что угодно, технологии это позволяют. Вопрос лишь в степени подобия. Но, как правило, эксперты, которые занимаются подтверждением подлинности, делают заключения не по внешнему виду камня, а на основе измерения его физико-химических показателей. 

Экспертизу по внешнему виду только в кино можно увидеть. Но на практике бывает и так, что по внешнему виду вообще ничего нельзя сказать. Как правило, это относится к бесцветным прозрачным камням – например, к бриллиантам и его качественным имитациям типа природного циркона или фианита.

- Для чего же тогда эксперт вставляет лупу в глаз?

— В любом случае, при экспертизе сначала производится внешний осмотр камня, эксперт оценивает общее впечатление: его цвет, блеск, игру света, видимые включения. Также есть некоторые второстепенные признаки, например, вид и качество огранки – согласитесь, что плохо выполненная огранка на крупном чистом бриллианте смотрится подозрительно. У хорошего камня вряд ли будет дешевая или некачественная огранка. Есть множество и других подобных моментов, о которых коротко не расскажешь. 

Но подтверждение подлинности камня — это совершенно другое. Качественную подделку с помощью лупы в глазу не отличить. В то же время, при осмотре эксперт может получить общее впечатление от камня, и если он видел много камней, то он получит подсказку на подсознательном уровне. Конечно, на шестом чувстве не сделаешь выводов, но можно понять, куда двигаться.

- Очевидно, чаще всего подделывают наиболее дорогие камни?

— Да, чем дороже камень, тем выгоднее его подделывать. Но, опять же, смотря что мы понимаем под подделкой. Когда облагороженные камни выдают за натуральные, нельзя сказать, что они совсем поддельные. Бывает, что за натуральные камни выдают выращенные синтетически. Тот же синтетический рубин по всем характеристикам будет рубином. Он будет отличаться от натурального только тем, что выращен в лаборатории, но его цена будет отличаться на порядок.

- Как это можно проверить?

— По внешнему виду достаточно сложно, для этого нужны физико-химические методы. Другое дело, что сейчас на российском рынке среди новых изделий натуральных рубинов нет в принципе, в лучшем случае, облагороженные камни. Конечно, в украшениях столетней давности может встретиться и натуральный рубин, тогда облагораживание не было так распространено.

Но синтетические камни уже давно выращивают. Свой метод искусственного выращивания рубинов Огюст Вернейль разработал еще в конце 19 века. В Советском Союзе рубины промышленно выращивают с 1960-х годов.

- Как давно развиваются исследования по выявлению подделок?

— С самого зарождения ювелирного дела. Еще в Древнем Египте золото нередко подделывали электрумом — природным сплавом двух частей золота и одной части серебра. Соответственно, эти материалы нужно было как-то различить. А электрум отличается от других золотых сплавов тем, что из него нельзя просто кислотой выделить серебро. Египтяне долгое время не могли научиться его распознавать, но, по крайней мере, такая задача ставилась уже тогда.

С тех пор наука постоянно развивается. Понятно, что эксперты, которые занимаются выявлением фальсификата и идентификацией, всегда чуть-чуть отстают от тех, кто придумывает новые способы фальсификации. Сначала фальсификат появляется на рынке, потом рынок начинает на него реагировать. Плюс должно пройти определенное время, чтобы нашли действенный метод выявления подделки.

- На все ли методы подделки найдены способы ее выявления?

— Есть методы облагораживания, которые пока нельзя выявить, не разрушив изделие или камень. А ведь при экспертизе в большинстве случаев эксперт не имеет права нарушать целостность изделия. 

- Насколько бережно современные методы экспертизы работают с ювелирными изделиями?

— Например, при кислотной пробе на золото не надо брать пробу с поверхности изделия, нужно просто капнуть на сплав определенной кислотой в незаметном месте, и если проба соответствует заявленной, то изделию ничего не будет. А вот если проба ниже заявленной, то пойдет реакция и останется маленькое пятнышко. Да и тогда можно это место аккуратно зачистить, и следа не останется.

Экспертизу камней проводят, преимущественно, спектральными и другими оптическими методами. Последние лет 20-30 активно развивается рентгено-флюоресцентный метод.

- Наверное, они универсальны, так как не портят изделие?

— Там есть некоторые особенности. Как правило, камень должен быть вынут из оправы. Некоторые методы требуют определенного расположения камня в приборе, но это не всегда возможно.

- Кто чаще всего заказывает экспертизу ювелирных изделий? Частные лица при покупке?

— Основной заказчик экспертиз — скорее, не частные лица, а различные государственные организации, например, таможенные органы. Бывает так, что на таможне задерживают человека с незадекларированными ювелирными украшениями.  Согласно закону через границу Российской Федерации можно перевести товаров на сумму не более 10 000 долларов. И тогда эксперт должен определить стоимость изъятых ценностей. Это большая ответственность, ведь по результатам экспертизы суд определит наказание. 

Это лишь один из многих примеров работы экспертов. Кроме ФТС, мы готовим экспертов для работы в страховой и налоговой сферах, правоохранительных органов, в сфере частного бизнеса, для консалтинговых служб и так далее.


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  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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