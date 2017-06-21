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Экономика

Китайские колесные диски провалили испытания на прочность

14:0021.06.2017
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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкПродажа автомобильных дисков. Архивное фотоПродажа автомобильных дисков. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Сергей Белоусов. Около 80 процентов китайских легкосплавных колесных дисков, продающихся в нашей стране, не соответствует российским и европейским стандартам. Покупая некачественную продукцию, автовладельцы рискуют не только собственной безопасностью, но и жизнью других участников дорожного движения, о чем свидетельствуют результаты проведенных по инициативе Алюминиевой ассоциации испытаний.

Звон металла

Двадцать шестого апреля Алюминиевая ассоциация объявила о проведении масштабного тестирования легкосплавных дисков, произведенных в Китае. Идея проверки также исходила от членов ассоциации — "Азов-Тэк", "КиК" и ЛМЗ "СКАД". Все три компании являются крупнейшими российским производителями алюминиевых автомобильных дисков. Именно они утверждают, что подавляющее большинство импортируемых из Поднебесной литых дисков не соответствует действующим в России требованиям к автомобильным колесам.

По словам Алексея Ефимова, руководителя направления по стандартизации Алюминиевой ассоциации, российские компании оснащены современными стендами для тестирования колес. На них проверяется не только собственная продукция, но и товары конкурентов. В ходе внутренних испытаний выяснилось, что около 80 процентов литых дисков, импортируемых в Россию из Китая, не соответствуют Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", правилам Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН № 124) и ГОСТ Р50511-93. Все эти документы, по сути, дублируют друг друга в части требований к прочности и коррозионной стойкости колес.

© Фото : Алюминиевая АссоциацияИспытание легкосплавных (алюминиевых) колесных дисков в МАДИ
© Фото : Алюминиевая Ассоциация
Испытание легкосплавных (алюминиевых) колесных дисков в МАДИ

В интернет-магазинах Алюминиевой ассоциацией было закуплено 120 китайских литых дисков 12 различных моделей и типоразмеров, охватывающих обширный модельный ряд автомобилей. Проведение испытаний доверили независимой лаборатории Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).

Как бить будете?

Подробная методика проверки качества легкосплавных дисков описана в правилах ЕЭК ООН № 124. Для получения российского сертификата соответствия требуется выполнить четыре испытания: на удар, на изгиб при кручении, на прочность при качении и на коррозионную стойкость. Если хотя бы один из пунктов не будет выполнен, диск не должен попасть в торговые сети.

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© Алюминиевая Ассоциация
Испытание легкосплавных (алюминиевых) колесных дисков в МАДИ

Испытание на удар. На специальном стенде под углом 13 градусов закрепляется обутый в шину диск, на который сверху падает груз массой более полутонны. Для каждого колеса масса груза своя, и зависит она от заявленной производителем максимальной нагрузки. "Предположим, у вас Volkswagen Passat. На каждое колесо этой модели приходится нагрузка в 690 кг. Пропорционально этому весу и рассчитывается сила удара", — поясняет директор испытательного центра МАДИ Александр Вахромеев. Таким образом имитируется удар колеса о твердое препятствие при прохождении поворота. Качественные диски должны остаться целыми, у всех остальных либо вылетают спицы, либо появляются трещины. Если такое произойдет в реальной жизни, то шина автомобиля может разорваться, что приведет к тяжелейшей аварии.

© Фото : Алюминиевая АссоциацияИспытание легкосплавных (алюминиевых) колесных дисков в МАДИ
© Фото : Алюминиевая Ассоциация
Испытание легкосплавных (алюминиевых) колесных дисков в МАДИ

Испытание на изгиб при кручении. В данном зачете обод колеса жестко крепится на испытательном стенде, а к зоне крепления колеса к ступице прилагается изгибающая сила. Проще говоря, этот вид испытания имитирует поперечные силы, воздействующие на колесо при движении автомобиля в вираже. Если диск погнется, то зачет не сдан. В реальной жизни из-за погнутого диска может пропасть давление в шинах, что приведет к потере управления и ДТП.

© Фото : Алюминиевая АссоциацияИспытание легкосплавных (алюминиевых) колесных дисков в МАДИ
© Фото : Алюминиевая Ассоциация
Испытание легкосплавных (алюминиевых) колесных дисков в МАДИ

Испытание при качении. Колесо в сборе вращается в барабане диаметром 1,7 метра на протяжении двух тысяч километров со скоростью от 70 до 100 километров в час. Этот тест один из самых щадящих, его успешно проходит большинство легкосплавных дисков. Однако иногда и в этом виде испытания появляются усталостные трещины. Чаще всего при такой проверке страдают сборные диски, спицы которых прикручиваются к ободу.

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© Алюминиевая Ассоциация
Испытание легкосплавных колесных дисков в МАДИ

Испытание на коррозию. Последним "кругом ада" для легкосплавного колесного диска становится соляной туман, которым проверяют качество покрытия. Сначала на краску диска наносятся крестообразные насечки, затем его бьют щебнем, чтобы сымитировать повреждения, которые случаются при обычной эксплуатации колеса. После диск помещают в специальный резервуар с солью на 384 часа (16 суток), а потом извлекают и внимательно осматривают на предмет появления ржавчины. Почему именно 16 суток? Эта норма была закреплена в правилах ООН с подачи Италии, но объяснить выбор такого промежутка времени не смог даже директор испытательного центра МАДИ.

Вдребезги

Результаты испытаний подтвердили худшие опасения Алюминиевой ассоциации: большинство китайских колес провалили тестирование. Однако только по одному виду испытания — на удар. Из дюжины моделей легкосплавных дисков проверку выдержали только две.

© ИнфографикаИспытания легкосплавных дисков
© Инфографика
Испытания легкосплавных дисков

Десять моделей дисков, не прошедших испытания, продаются в розничных сетях России. Получается, что выданные на них сертификаты соответствия предоставлены с нарушениями, и, скорее всего, необходимых испытаний аккредитованные частные организации не проводили.

К сожалению, потребитель не способен отличить хороший легкосплавный диск от некачественного. "Наиболее частым нарушением технологии производства является экономия алюминия. В результате колесо получается легче, но его прочность при этом существенно снижается", — отмечает Тимур Удодов, специалист направления по стандартизации Алюминиевой ассоциации. При этом импортеры китайской продукции, имеющие липовые сертификаты, не всегда предлагают наиболее дешевую продукцию — цены часто сравнимы с российскими легкосплавными дисками, поэтому и выявить некачественный товар становится еще сложнее.

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