Контракт на поставку в Индию С-400 будет заключен в 2017 году, сообщили СМИ

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Оформление контракта на поставку в Индию пяти дивизионов ЗРК С-400 "Триумф" на 5,5 миллиарда долларов завершится в течение 2017 года, сообщает издание Economic Times со ссылкой на источник в министерстве обороны Индии.

"Сделка должна быть завершена в течение этого года. Три из систем С-400 предназначены для запада страны и две — для востока, чтобы устранить пробелы в нашей системе воздушной обороны", — цитирует издание источник.

Ранее сообщалось, что министр обороны, финансов и корпоративных дел Индии Арун Джейтли 23 июня будет сопредседателем на 17-й встрече индийско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Ожидается, что он обсудит с Шойгу весь спектр военного сотрудничества Москвы и Нью-Дели.

Межправсоглашения по поставкам фрегатов и ЗРК С-400 "Триумф" были достигнуты по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Гоа в октябре прошлого года.