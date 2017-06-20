Путин попросил "Роснефть" обсудить выплату дивидендов в 50% прибыли

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным попросил "Роснефть" на годовом собрании акционеров вернуться к вопросу о выплате дивидендов в 50% чистой прибыли.

"Конечно, просил бы вернуться (на общем собрании акционеров) к вопросам фискального характера, а именно, к выплате дивидендов в 50% от чистой прибыли", — сказал Путин.

Годовое собрание акционеров крупнейшей российской нефтяной компании пройдет 22 июня в Сочи. Основным акционером "Роснефти" является государственный "Роснефтегаз" (50,00000001% акций). Совет директоров "Роснефти" рекомендовал годовому собранию утвердить дивиденды по итогам 2016 года в размере 35% чистой прибыли компании по МСФО, что составляет 63,377 миллиарда рублей или 5,98 рубля на каждую акцию.

"Просил бы вас там (на годовом собрании — ред.) обсудить вопросы, связанные с высокими технологиями, с цифровыми технологиями, с современной добычей и, что самое главное, изменением конъюнктуры на мировом рынке. Вы — один из участников этого процесса урегулирования и согласования позиций между нашими крупнейшими компаниями, правительством России и, соответственно, мы так формируем нашу позицию с партнерами на международном рынке нефти", — сказал также Путин.

Он добавил, что "Роснефть" принимает участие в выработке этих решений, компания знает, что происходит на мировом рынке, "в соответствии с этим нужно вырабатывать и новую стратегию компании".

Путин отметил, что за последнее время проделана огромная работа для укрепления компании, часть ее акций приватизирована. "Вы получили стратегических инвесторов, которые взяли на себя обязательства по развитию компании, по организации сбыта нефти, нефтепродуктов. В общем, компания расширяется", — подытожил президент РФ.