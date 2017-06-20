Украина арестовала уставный капитал дочерней компании "Газпрома"

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Украинские власти арестовали уставный капитал ООО "Газпром сбыт Украина" (100-процентная "дочка" российского газового холдинга) в счет погашения антимонопольного штрафа, следует из судебного определения, обнародованного в едином реестре судебных решений.

В нем отмечается, что государственная исполнительная служба Украины наложила данный арест 29 мая 2017 года, а Хозяйственный суд Киева со своей стороны вернул без рассмотрения "Газпрому" жалобу на данное действие приставов. По данным украинских СМИ, уставный капитал ООО "Газпром сбыт Украина" составляет 1 миллион гривен (38,4 тысячи долларов).

"Жалобу открытого акционерного общества "Газпром" на действия главного государственного исполнителя … вернуть без рассмотрения", — говорится в судебном решении. Суд счел, что государственный исполнитель Александр Медведев, который наложил арест, не является субъектом обжалования.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,4 миллиарда долларов. Оспорить в украинских судах принудительное взыскание "Газпрому" пока также не удалось, последняя остающаяся возможность — обращение в Верховный суд Украины.

"Газпром" ранее заявил, что прорабатывает возможность оспаривания антимонопольного штрафа Украины в международных инстанциях. При этом, как сказал замначальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, компания оценивает как незначительные перспективы взыскания Киевом этой якобы имеющейся задолженности за пределами Украины.