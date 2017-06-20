Евросоюзу невыгодно блокировать проект "Северный поток-2", заявил юрист

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Евросоюзу будет невыгодно блокировать проект "Северный поток-2", поэтому он не станет поддерживать санкции против компаний, участвующих в этой программе, считает гендиректор юридической компании Ренессанс-LEX Андрей Колесник.

Украинский "Нафтогаз" ранее посоветовал США обложить санкциями компании, участвующие в проекте "Северный поток-2". Украина выступает против этого газопровода, опасаясь за перспективы транзита газа через свою территорию с его вводом в строй.

"Предсказать результаты голосования по данному вопросу в данный момент не представляется возможным, при этом необходимо отметить, что механизм исполнения санкций не может быть реализован без поддержки со стороны стран Евросоюза, по территории которых будет проходить газопровод. Поскольку стоимость газопровода составляет порядка 9,9 миллиарда евро, то распределение этих денег среди европейских подрядчиков "Газпрома" делает многие страны экономически заинтересованными в строительстве", — считает юрист.

Он напомнил, что введение санкций со стороны США в отношении государства или юридических лиц возможно лишь в случае принятия соответствующего закона, при этом законодательная инициатива может исходить только от членов Конгресса, то есть от одного из 100 членов Сената или одного из 435 членов Палаты представителей.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".