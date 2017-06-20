"Татнефть" хочет получить особняк украинского посольства по иску к Киеву

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Компания "Татнефть" просит обратить особняк диппредставительства Украины по иску об исполнении на территории России решения международного арбитража о взыскании с этой страны 144 миллионов долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Истцы просят обратить в счет исполнения решения особняк в Москве. Но это часть посольства — диппредставительство, где проживают работники посольства и официальные делегации. Здание обладает дипломатическим иммунитетом и обратить взыскание на имущество нельзя", — заявил представитель украинского Минюста в суде.

Представитель "Татнефти" в суде пояснила, что помимо дипломатического имущества у Украины в Москве есть здание на Арбате. В любом случае, напомнила юрист, арбитраж решает лишь вопрос о признании решения международного суда. "На какое именно имущество будет обращено взыскание, сейчас не решается. Это будет решаться на стадии исполнения решения. Пристав выяснит, можно ли обращать взыскание на здание или нет", — сказала она.

Юрист подчеркнула, что здание в Воскресенском переулке, по словам ответчика, защищенное дипломатическом иммунитетом, упомянуто в иске как доказательство того, что у Украины есть имущество в Москве, для определения подсудности.