Кудрин ожидает снижения ключевой ставки до 8,5% к концу года

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Экс-министр финансов РФ, глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин согласен со скоростью, с которой ЦБ РФ снижает ключевую ставку, прогнозирует ее на уровне 8,5% на конец текущего года.

"Да, я согласен. Мой прогноз, который я сделал раньше, остается — 8,5% к концу года. В следующем году будет также последовательно продолжаться это снижение", — сказал Кудрин журналистам по итогам встречи с инвесторами "Ренессанс Капитал".

Банк России в пятницу снизил ключевую ставку до 9% с 9,25% годовых. До этого в текущем году регулятор уже успел дважды снизить ключевую ставку — в марте на 0,25 процентного пункта и в апреле на 0,5 процентного пункта.